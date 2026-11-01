Считал себя охотником на преступников: кем был бразильский Декстер

Педру Родригеса Филью годами называли "бразильским Декстером". Как и герой сериала, он утверждал, что убивал преступников. Однако создатель "Декстера" Джефф Линдсей отрицал, что персонаж был основан на истории бразильца.

Иллюстрация к истории бразильского серийного убийцы, которого называли реальным Декстером. Фото: Pixabay / ThankYouFantasyPictures

Парень, который искал мести

Филью родился в 1954 году в штате Минас-Жерайс. По его словам, отец травмировал его еще до рождения. В 14 лет Филью застрелил чиновника, который уволил его отца с работы школьного охранника, а также охранника, которого считал виновным в кражах.

Позже он переехал в окрестности Сан-Паулу, где грабил наркопритоны и убивал торговцев наркотиками. После убийства беременной девушки Филью искал заказчика. По данным журнала Época, во время нападения на свадебную вечеринку вместе с четырьмя сообщниками он убил семерых человек, еще 16 получили ранения.

Кодекс, который не спас от заключения

Филью заявлял, что убивал только плохих людей и не трогал детей, женщин и женатых мужчин. Он утверждал, что убил в тюрьме отца, отомстив за смерть матери. Однако психиатру он рассказывал другую версию гибели отца.

Филью провел за решеткой около четырех десятилетий. Он заявлял о 47 убийствах в тюрьме, хотя в 2003 году журналисты обнаружили в его деле лишь 18 обвинений. К моменту смерти бразильские СМИ приписывали ему 71 убийство.

Был ли он прототипом Декстера?

Джефф Линдсей рассказывал, что идея персонажа возникла во время обеда в клубе Kiwanis. Для работы писатель изучал книги о социопатах и убийцах, общался с психологами и криминалистами. Он подчеркивал: Декстер не мститель — им движет не стремление к справедливости, а желание убивать.

Филью освободили в 2018 году. 5 марта 2023 года его застрелили в Можи-дас-Крузис. Ему было 68 лет.

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