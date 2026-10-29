От этих историй кровь стынет в жилах: 10 загадок, которые человечество до сих пор не смогло разгадать

Некоторые загадки остаются нераскрытыми десятилетиями, несмотря на многочисленные расследования и поиски. Исчезновения людей, загадочные убийства и странные обстоятельства преступлений до сих пор порождают вопросы, на которые никто не может дать окончательного ответа.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines в небе. Фото: Ohconfucius / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Исчезновения, шокировавшие мир

В 2007 году во время отдыха в Португалии пропала почти четырехлетняя Мадлен Макканн. Девочку так и не нашли. В 1966 году в Австралии бесследно исчезли трое детей Бомонт, которых в последний раз видели на пляже с незнакомцем.

В 2014 году с радаров исчез самолет Malaysia Airlines MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин. Обломки нашли, но судьба пассажиров и обстоятельства катастрофы оставили много вопросов.

Убийцы, которых не удалось разоблачить

В 1986 году убили премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Несмотря на многолетнее расследование, обстоятельства преступления остались предметом споров.

В США серийный убийца по прозвищу Зодиак в 1960-х и 1970-х годах убивал людей и отправлял газетам зашифрованные письма. Его личность окончательно не установили. В Новом Орлеане в 1918-1919 годах неизвестный нападавший убивал людей топором, а затем бесследно исчез.

Еще одна загадка — угон самолета Д. Б. Купером в 1971 году. Мужчина получил выкуп и выпрыгнул из самолета с парашютом. Больше его никто не видел.

Загадки, которые не дают покоя

Еще одна странная история произошла в американском городке Кейп-Элизабет: незнакомец проникал в дома и наблюдал за спящими людьми. Его личность не установили.

В 1982 году в Чикаго семь человек умерли после приема обезболивающих капсул с цианидом. Виновного не осудили.

В 1922 году на немецкой ферме Хинтеркайфек убили шестерых человек. После преступления убийца, вероятно, еще несколько дней оставался в доме, пользовался печью и ел запасы семьи. Дело не раскрыли.

Все эти десять историй объединяет одно: даже спустя годы ключевые вопросы остаются без ответа.

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