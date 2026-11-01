Вважав себе мисливцем на злочинців: ким був бразильський Декстер

Педру Родрігеса Філью роками називали "бразильським Декстером". Як і герой серіалу, він стверджував, що вбивав злочинців. Однак творець "Декстера" Джефф Ліндсей заперечував, що персонаж був заснований на історії бразильця.

Ілюстрація до історії бразильського серійного вбивці, якого називали справжнім Декстером. Фото: Pixabay / ThankYouFantasyPictures

Хлопець, який шукав помсти

Філью народився 1954 року в штаті Мінас-Жерайс. За його словами, батько травмував його ще до народження. У 14 років Філью застрелив посадовця, який звільнив його батька з роботи шкільного охоронця, а також охоронця, якого вважав винуватцем крадіжок.

Згодом він переїхав до околиць Сан-Паулу, де грабував наркопритони та вбивав торговців наркотиками. Після вбивства вагітної дівчини Філью шукав замовника. За даними журналу Época, під час нападу на весільну вечірку з чотирма спільниками загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення.

Кодекс, який не врятував від ув'язнення

Філью заявляв, що вбивав лише поганих людей і не чіпав дітей, жінок та сімейних чоловіків. Він стверджував, що вбив у в'язниці батька, помстившись за смерть матері. Однак психіатру розповідав іншу версію загибелі батька.

Філью провів за ґратами близько чотирьох десятиліть. Він заявляв про 47 убивств у в'язниці, хоча у 2003 році журналісти знайшли в його справі лише 18 обвинувачень. До смерті бразильські ЗМІ нараховували за ним 71 убивство.

Чи був він прототипом Декстера?

Джефф Ліндсей розповідав, що ідея персонажа виникла під час обіду в клубі Kiwanis. Для роботи письменник вивчав книжки про соціопатів і вбивць, спілкувався з психологами та криміналістами. Він наголошував: Декстер не месник — ним рухає не прагнення справедливості, а бажання вбивати.

Філью звільнили у 2018 році. 5 березня 2023-го його застрелили в Можі-дас-Крузіс. Йому було 68 років.

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