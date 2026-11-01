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Вважав себе мисливцем на злочинців: ким був бразильський Декстер

Він стверджував, що вбивав лише поганих людей, провів десятиліття у в'язниці та став відомим як реальний двійник героя популярного серіалу. Але чи справді він був його прототипом?

1 листопада 2026, 17:11
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Сергій Кречмаровський

Педру Родрігеса Філью роками називали "бразильським Декстером". Як і герой серіалу, він стверджував, що вбивав злочинців. Однак творець "Декстера" Джефф Ліндсей заперечував, що персонаж був заснований на історії бразильця.

Вважав себе мисливцем на злочинців: ким був бразильський Декстер

Ілюстрація до історії бразильського серійного вбивці, якого називали справжнім Декстером. Фото: Pixabay / ThankYouFantasyPictures

Хлопець, який шукав помсти

Філью народився 1954 року в штаті Мінас-Жерайс. За його словами, батько травмував його ще до народження. У 14 років Філью застрелив посадовця, який звільнив його батька з роботи шкільного охоронця, а також охоронця, якого вважав винуватцем крадіжок.

Згодом він переїхав до околиць Сан-Паулу, де грабував наркопритони та вбивав торговців наркотиками. Після вбивства вагітної дівчини Філью шукав замовника. За даними журналу Época, під час нападу на весільну вечірку з чотирма спільниками загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення.

Кодекс, який не врятував від ув'язнення

Філью заявляв, що вбивав лише поганих людей і не чіпав дітей, жінок та сімейних чоловіків. Він стверджував, що вбив у в'язниці батька, помстившись за смерть матері. Однак психіатру розповідав іншу версію загибелі батька.

Філью провів за ґратами близько чотирьох десятиліть. Він заявляв про 47 убивств у в'язниці, хоча у 2003 році журналісти знайшли в його справі лише 18 обвинувачень. До смерті бразильські ЗМІ нараховували за ним 71 убивство.

Чи був він прототипом Декстера?

Джефф Ліндсей розповідав, що ідея персонажа виникла під час обіду в клубі Kiwanis. Для роботи письменник вивчав книжки про соціопатів і вбивць, спілкувався з психологами та криміналістами. Він наголошував: Декстер не месник — ним рухає не прагнення справедливості, а бажання вбивати.

Філью звільнили у 2018 році. 5 березня 2023-го його застрелили в Можі-дас-Крузіс. Йому було 68 років.

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Джерело: https://www.mentalfloss.com/entertainment/tv/real-life-serial-killer-might-inspired-dexter-dark-passenger
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