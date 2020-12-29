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Главная Новости Общество Криминал СБУ отчиталась за результаты работы в оборонной сфере за этот год
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СБУ отчиталась за результаты работы в оборонной сфере за этот год

В ведомстве рассказали об уголовных делах и разоблачениях чиновников

сегодня, 18:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 29 декабря, СБУ отчиталась за свою деятельность в военной сфере и оборонном потенциале за 2020 год. Так, известно, что за текущий год Служба безопасности Украины открыла 119 уголовных дел в военно-экономической и оборонной сфере, 68 из которых касаются нарушений порядка перемещения через границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.  

СБУ отчиталась за результаты работы в оборонной сфере за этот год

Органы контрразведки СБУ смогли предотвратить контрабанду товаров военного значения на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Кроме того, правоохранительное ведомство отчиталось о разоблачении ряда должностных лиц в Министерстве обороны, Национальной Гвардии и других структурах, которые злоупотребляли своим положением и нанесли урон государству на сумму 1,1 миллиарда гривен. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что СБУ отреагировала на венгерский гимн в ОТГ Закарпатья – проведен ряд обысков, в результате которых была изъята литература экстремистского характера, восхваляющая так называемую "Большую Венгрию" и прописывала возможности создания этнической автономии. Кроме того, по информации ведомства, представители "фонда" пытались распространить на территории Закарпатья венгерское законодательство. На данный момент в СБУ это рассматривается как ведение подрывной деятельности и совершение госизмены.

Кроме того, порталу стало известно о том, что правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-rozpochala-119-kryminalnykh-provadzhen-dlia-zakhystu-viiskovoekonomichnoho-potentsialu
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