СБУ отчиталась за результаты работы в оборонной сфере за этот год

Сегодня, 29 декабря, СБУ отчиталась за свою деятельность в военной сфере и оборонном потенциале за 2020 год. Так, известно, что за текущий год Служба безопасности Украины открыла 119 уголовных дел в военно-экономической и оборонной сфере, 68 из которых касаются нарушений порядка перемещения через границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Органы контрразведки СБУ смогли предотвратить контрабанду товаров военного значения на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен. Кроме того, правоохранительное ведомство отчиталось о разоблачении ряда должностных лиц в Министерстве обороны, Национальной Гвардии и других структурах, которые злоупотребляли своим положением и нанесли урон государству на сумму 1,1 миллиарда гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, что СБУ отреагировала на венгерский гимн в ОТГ Закарпатья – проведен ряд обысков, в результате которых была изъята литература экстремистского характера, восхваляющая так называемую "Большую Венгрию" и прописывала возможности создания этнической автономии. Кроме того, по информации ведомства, представители "фонда" пытались распространить на территории Закарпатья венгерское законодательство. На данный момент в СБУ это рассматривается как ведение подрывной деятельности и совершение госизмены.

Кроме того, порталу стало известно о том, что правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.





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