СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

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Дмитрий Симоненко
Правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.
Фото: СБУ
В качестве доказательства их намерений, несколько сотен фейковых бюллетеней для голосования было обнаружено и изъято представителями СБУ в помещении "общественной приемной" одного из политических деятелей Одессы.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности круга лиц, причастных к фальсификации.
Открыто уголовное производство по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что в суд направлен обвинительный акт в отношении действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протестов на Майдане.
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