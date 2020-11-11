СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

Правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.

Фото: СБУ

В качестве доказательства их намерений, несколько сотен фейковых бюллетеней для голосования было обнаружено и изъято представителями СБУ в помещении "общественной приемной" одного из политических деятелей Одессы.



Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности круга лиц, причастных к фальсификации.



Открыто уголовное производство по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что в суд направлен обвинительный акт в отношении действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протестов на Майдане.







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