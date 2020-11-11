kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15823.67

ETH/USD

469.06

LTC/USD

60.16

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

Фейковые бюллетени для голосования были идентичны по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности

сегодня, 20:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.

СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

Фото: СБУ

В качестве доказательства их намерений, несколько сотен фейковых бюллетеней для голосования было обнаружено и изъято представителями СБУ в помещении "общественной приемной" одного из политических деятелей Одессы.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности круга лиц, причастных к фальсификации.

Открыто уголовное производство по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что в суд направлен обвинительный акт в отношении действующего сотрудника полиции. Его обвиняют в том, что в январе2014 года он задержал и сфабриковал дело против одного из участников акций протестов на Майдане.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ