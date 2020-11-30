СБУ отреагировала на венгерский гимн в ОТГ Закарпатья – проведен ряд обысков, готовится обвинение в госизмене

Как ранее сообщали "Комментарии", на Закарпатье депутаты местной объединенной теритоиальной общины после присяги спели гимн Венгрии. Но история получила продолжение.

Поле нашумевшего скандала, представители Службы безопасности Украины совершили ряд оперативно-следственных мероприятий в одном из крупных благотворительных венгерских фондов. В результате обысков была изъята литература экстремистского характера, которая восхваляла так называемую "Большую Венгрию" и прописывала возможности создания этнической автономии.

Кроме того, по информации ведомства, представители "фонда" пытались распространить на территории Закарпатья венгерское законодательство. На данный момент в СБУ это рассматривается как ведение подрывной деятельности и совершение госизмены.

Напомним, 30 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого оборвалась жизнь пятерых людей, среди которых был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье.









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