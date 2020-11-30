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СБУ отреагировала на венгерский гимн в ОТГ Закарпатья – проведен ряд обысков, готовится обвинение в госизмене

Хочется верить, что венгерское направление может стать важным для СБУ. И это вполне обосновано, учитывая уроки, которые страна извлекла из событий на Донбассе

30 ноября 2020, 23:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как ранее сообщали "Комментарии", на Закарпатье депутаты местной объединенной теритоиальной общины после присяги спели гимн Венгрии. Но история получила продолжение. 

СБУ отреагировала на венгерский гимн в ОТГ Закарпатья – проведен ряд обысков, готовится обвинение в госизмене

Поле нашумевшего скандала, представители Службы безопасности Украины совершили ряд оперативно-следственных мероприятий  в одном из крупных благотворительных венгерских фондов. В результате обысков была изъята литература экстремистского характера, которая восхваляла так называемую "Большую Венгрию" и прописывала возможности создания этнической автономии.

Кроме того, по информации ведомства, представители "фонда" пытались распространить на территории Закарпатья венгерское законодательство. На данный момент в СБУ это рассматривается как ведение подрывной деятельности и совершение госизмены.

Напомним, 30 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого оборвалась жизнь пятерых людей, среди которых был ребенок. Трагедия случилась на дороге Мукачево-Рогатин, что на Закарпатье.




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Источник: https://t.me/SBUkr/1804
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