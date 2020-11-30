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На Закарпатье депутаты местной ОТГ после присяги спели гимн Венгрии

Закарпатские депутаты исполнили гимн Венгрии после присяги на верность Украине

сегодня, 15:25
Автор:

Сергей Медведев

Закарпатье отметилось скандалом после местных выборов. Инцидент произошел в Сюртовской ОТГ, где местный глава вместе с депутатами решил отметить присягу исполнением гимна Венгрии.

На Закарпатье депутаты местной ОТГ после присяги спели гимн Венгрии

Мозаика из флагов: Венгрия и Украина

Как сообщает паблик "Закарпатье ТОП" на своей странице в Facebook, правоохранители никак не отреагировали на происшедшее.

"Безнаказанность порождает новые преступления. В день достоинства и свободы Украины в Сюртовский ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнем государстве?" — возмущены авторы поста.

В подтверждение своих слов активисты разместили видео, на котором видно и слышно, как местные депутаты хором поют отнюдь не украинский гимн.


Как сообщал портал "Комментарии, Во время местных выборов разгорелся скандал между Украиной и Венгрией. Сегодня, 26 октября, МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто ноту протеста, говорится в сообщении министерства.

Причина, говорят в МИД, факты политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября. Речь идет о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". Об этом он написал на своей странице в Facebook прямо в день выборов. Выразил он поддержку и в пользу действующего мэра Берегово. Украинская сторона решительно выступила против такой прямой агитации. В МИД заявили, что публичные заявления официальных лиц Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к украинцам венгерского происхождения голосовать за определенную партию — недопустимы.
 


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сегодня, 16:31

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій: трансляція........==========MU TREBUEM RAZVITIIA VLASTNO=OPPOZITSUONNUX ANTIDESTRUKTIVISTKIX ISTINNO DEMOKRATICHESKIX UPRAVLENCHESKIX OSNOV........«Слуга Народу» об'єднається в коаліцію на місцях.........V DEM=OBSHESTVE NEDOPUSTIMU LIUBUE KIEVSKIE I PROVINTSUAL''NUE KOALITSUI........PRAVIASHAIA PARTIIA DOLSHNA PRAVIT'' I GOLOSOVAT'' A OPPOZITSUIA===GUMANISTICHESKAIA NE DOLSHNA GOLOSOVAT'' V MALEISHEI STEPENI SRASHIVAIAS'' S VLAST''IU===OPPOZITSUIA DOLSHNA KONSTRUKTIVNO KRITIKOVAT'' VLAST'' IAVLIAIAS'' AL''TERNATIVOI===CHISTOI I NEZAMARANNOI VLASTNUMI SOVERSHENNUMI OSHUBKAMI......=======MU TREBUEM LIKVIDATSUI MESTNUX VUBOROV MESTNUX PARTII I PARLAMENTOV===SEPARATISTKOGO POTENTSUAL''NOGO OCHAGA UGROSHAIUSHEGO STABIL''NOSTI I TSELOSTNOSTI UKRAINU.......APOLITICHNUI MER OBLASTI I GORODA===XOZIASTVENNIK ===ETO PROGRESSIVNUI IZBIRATEL''NUI PROVINTSUAL''NUI MAKSIMUM........NA ZASEDANII MINI=PARLAMENTA SAMOI KONSTRUKTIVNOI OPOROI IAVLETSIA PARTIIA ////////BAT''KIVSHUNA/////// PREDSTAVITEL'' KOTOROI GOSPODIN SOBOLEV MOSHNO RASKRITIKOVAL VLASTI.......PREDSTAVITEL'' ////////GOLOSA/////// TAKSHE XOROSHO KRITIKOVAL VLAST''.......EKONOMICHESKAIA PROBLEMATIKA DOMINIRUET===NACHISTO OTSUTSTVUIUT TREBOVANIIA RESHENIIA POLITICHESKIX I KUL''TURNUX PROBLEM.......NO KORONAVIRUS===ETO OGROMNAIA PREGRADA I PROBLEMA UKRAINSKOGO NARODA......========MU TREBUEM MOSHNOGO LOKDAUNA 24 DEKABRIA===15 IANVARIA NO NE BOLEE........

OBZ

сегодня, 16:02

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////////// На Закарпатье депутаты местной ОТГ после присяги спели гимн Венгрии............OPASNAIA DVOISTVENNOST'' IMEET MESTO ZDES'' BUT''........DEPUTATU NE SPELI GIMN USA ILI BRITANII===ONI VURASHALI SOLIDARNOST'' S ORBANOVSKIM DIKTATORSKIM SEPARATISTKIM PRESTUPNUM RESHUMOM........ORBAN===ETO PESHKA GODAMI DESTABILIZIRUIUSHAIA UKRAINU ZA SPINOI KOTOROGO NAXODIATSIA ISTINNUE XOZIAEVA NENAVIDIASHIE TSELOSTNOST' UKRAINU===ETO PUTIN MERKEL'' MAKRON PRIGREVSHUE =AL''TERNATIVNO DLIA GERMANSKIE= I =NATSUSTKIE LE PENOVSKIE FRONTU= V TAK NAZUVAEMUX =NARODNUX PARLAMENTAX= ITOCHAIUSHIX POLIT=GRIAZ'' VOZVRASHAIUSHUIU LIUDEI VO VREMENA GITLERA STALINA I PROCHIX PRAVITELEI UBLIUDKOV.........VENGRIIA===ETO CHLEN NATO I ES =TSENNOSTNOST''= KOTORUX= DOLSHNA BUT'' NESOVMESTIMA S DESTABILIZIRUIUSHEI SUSHNOST''IU VENGERSKIX VLASTEI.......=========UKRAINTSU===NICHEGO NE DELAETSIA PROGRESSIVNOGO V UKRAINE===POROSHENKO I ZELENSKII===ETO REGRESSIVNUE POLITIKI........MESTNUX VLASTEI I VUBOROV BUT'' NEDOLSHNO===PRAVIASHAIA PARTIIA DOLSHNA NAZNACHAT' V ZAKARPAT''E MESTNUX LIUDEI ISPOLNIAIUSHIX VOLIU VSEUKRAINSKOGO DEM=BOL''SHUNSTVA OTVERGAIUSHEGO LIUBUE SEPARATISTKIE OPASNUE PROIAVLENIIA........TOL''KO DEM=BOL''SHUNSTVO RESHAET KAKIMI BUDUT VSE REGIONU UKRAINU......A V UKRAINE ORBAN PUTIN MERKEL'' RESHAIUT KAKIMI BUDUT ZAKARPAT''E DONBASS KRUM........=========MU TREBUEM RAZVIVAT'' UPRAVLENCHESKUIU SISTEMNUIU SFERU........=======MU TREBUEM VVEDENIIA UKRAINSKIX VOISK V ZAKARPAT''E........=========MU TREBUEM SMENU VIKTORA ORBANA===VENGERSKII NAROD NUSHDAETSIA V DOBRUX LIDERAX VIDIASHIX ZAKARPAT''E VECHNUM MOSTOM DRUSHBU MESHDU UKRAINSKIM I VENGERSKIM NARODAMI........DEPUTATU===UKRAINTSU VENGERSKOGO PROISXOSHDENIIA NE IMEIUT PRAVA PET'' GIMN VENGRII===ETO PRESTUPLENIE===ETO NATSUONALISTICHESKOE SEPARATISTKOE PROIAVLENIE VOZVUSHAIUSHEE =IMPERSKI DUX= BUDAPESHTA.........========UKRAINTSU VENGERSKOGO PROISXOSHDENIIA===BORITES'' ZA UKRAINU ZA KIEV===ETO VASHA LIUBIMAIA RODINA.......

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