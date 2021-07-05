СБУ обезвредила криптоферму, которая могла оставить часть Черниговщины без света и воды (фото)

С размахом работали на Черниговщине "майнері", которые для генерации криптовалют приобрели 150 единиц оборудования и еще незаконно подключили его к трансформаторной подстанции в Нежинском районе. Майнинг криптовалют достаточно энергозатратное и шумное дело, поэтому злоумышленники использовали специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электрической энергии, а чтобы не попадаться "на глаза" правоохранительным органам арендовали складские помещения. И если бы кража небольших объемов энергии осталась бы незамеченной, то потеря электроэнергии на сумму более 3 миллионов гривен только за 2 месяца работы криптофермы вызвала повышенный интерес у коммунальщиков и правоохранителей.

СБУ накрыла криптоферму на Черниговщине, фото Службы безопасности Украины

По сообщению пресс-центра СБУ, "майнеры" создали угрозу для жизненно важной инфраструктуры этого региона Черниговщины. Так, от подстанции, с которой воровали электроэнергию владельцы "криптофермы", питаются электроэнергией коммунальные предприятия "Нежинводоканал", "Нежинская станция скорой медицинской помощи"и ряд других. Поэтому действия "майнеров", по мнению сотрудников Службы безопасности, вполне могли привести к внештатным ситуациям и проблемам с поставками электроэнергии предприятиях, организациям и населению.





Оборудование и техника изъяты, следственные действия продолжаются. Учитывая объем украденного, только штрафами злоумышленники не обойдутся, против них возбуждено уголовное дело по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования" Уголовного кодекса Украины (УКУ). А учитывая, что, по сообщению СБУ, против подозреваемых было возбуждено еще и уголовное дело по части 3 статьи 191 УКУ ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") не обошлось без участия в этой "афере" и кого-то из служебных лиц предприятия по поставкам электроэнергии.





"Комментарии" ранее писали, почему Моргенштерн оказался недоволен действиями СБУ и подал на них в суд.

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