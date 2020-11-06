Россиянка устроила мощную нарколабораторию в Киевской области

По сообщению Офиса генерального прокурора Украины, гражданка Российской Федерации организовала мощную наркологическую лабораторию на территории Киевской области.

Фото: 5 канал

По данным следствия, она действовала с сообщниками, которые изготавливали психотропные вещества, в большинстве метадон, а женщина контролировала весь процесс. Мощность нарколаборатории позволяла преступникам изготавливать 100 кг метадона в месяц, что приравнивается к 800 тысячам дозам розничной продажи.

"В ходе следственных действий изъято около 35 кг метадона и 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг метадона, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), а также 35 тыс долларов США и другие вещественные доказательства. Оценочная стоимость изъятых веществ составляет около 50 млн грн", — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Также известно, что позднее гражданка РФ предлагала взятку 85 тысяч долларов следователю и прокурору, из которых 35 тысяч долларов составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальное она должна была передать двумя траншами.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала двух чиновников на взятке в 2,5 миллиона гривен.

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