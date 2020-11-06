Россиянка устроила мощную нарколабораторию в Киевской области

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Елизавета Черных
По сообщению Офиса генерального прокурора Украины, гражданка Российской Федерации организовала мощную наркологическую лабораторию на территории Киевской области.
Фото: 5 канал
По данным следствия, она действовала с сообщниками, которые изготавливали психотропные вещества, в большинстве метадон, а женщина контролировала весь процесс. Мощность нарколаборатории позволяла преступникам изготавливать 100 кг метадона в месяц, что приравнивается к 800 тысячам дозам розничной продажи.
Также известно, что позднее гражданка РФ предлагала взятку 85 тысяч долларов следователю и прокурору, из которых 35 тысяч долларов составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальное она должна была передать двумя траншами.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала двух чиновников на взятке в 2,5 миллиона гривен.
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