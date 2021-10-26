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Реестр педофилов: как защитить украинских детей от изнасилований

Список преступников, совершивших сексуальное насилие в отношении детей, наполняется, но из-за некоторых проблем еще не работает

сегодня, 18:58
Автор:

Елена Бурдейная
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Минюст Украины в ближайшее время запустит реестр сексуальных преступников, от которых пострадали дети, сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр педофилов: как защитить украинских детей от изнасилований

Педофилия - преступное половое влечение к детям - фото из сети

Елена Высоцкая, заместитель министра юстиции, рассказала в эфире одного из телеканалов о том, что делается для запуска реестра. Работники Минюста, прокуратуры и судов наполняют базу данных информацией о лицах, отбывающих наказание, и о тех, кто уже его отбыл – чтобы никто не был пропущен. На сегодня в базу внесли уже 171 человека. Доступ к списку еще закрыт, так как продолжаются тестовые работы.

Причина введения реестра педофилов – дальнейшая цифровизация деятельности государства, чтобы жизнь граждан была более безопасной и удобной. Опыт США, Канады и многих стран Европы показал, что подобные открытые данные действительно защищают детей. Заместительница министра объяснила, что к списку будут обращаться школы, больницы, другие учреждения, контактирующие с несовершеннолетними. Они смогут проверить, действительно ли человек, желающий в них трудоустроиться, не является педофилом.

Проблемы с заполнением реестра есть и они связаны с украинским законодательством. Для того чтобы имя преступника появилось в реестре, обязательно должно быть решение суда. С одной стороны, это усложняет процесс, с другой – защищает права человека. Хотя, если лицо имеет судимость по статьям, связанным с преступлениями против детей, то суды всегда принимают нужные решения.

Заместитель министра юстиции резюмировала, что в скором времени у Украины будет реестр преступников-педофилов, который можно будет цивилизованно и эффективно использовать.

О преступнике из Ровенской области, который насиловал 10-летнюю девочку , издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.


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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/olena-visotska-v-ukraini-zapustili-reestr-pedofiliv
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