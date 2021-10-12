Насиловал пять месяцев 10-летнюю падчерицу: новые подробности дела о педофиле из Ривненщины

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Лиля Воробьева
В Ровенской области 32-летний местный житель будет пожизненно отбывать наказание в колонии за постоянное совершение сексуального насилия над 10-летней приемной дочерью. Об этом информирует Ровенская областная прокуратура.
32-летний мужчина не добился отмены пожизненного за изнасилование падчерицы (фото из открытых источников)
Педофил проживал в одном из населенных пунктов Острожской территориальной общины. Девочку он систематически насиловал почти пять месяцев 2020 года.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, молодой человек совершал развратные действия и совершал сексуальное насилие над своей запуганной падчерицей, а еще совершал изнасилования малолетней и снимал это на видео. Такие ролики случайно увидела в его телефоне его жена и сообщила работникам местной полиции.
Когда дело слушалось в судебном заседании, насильник частично признал себя виновным в совершении тяжелого уголовного преступления и систематическим надругательством над маленьким ребенком.
Здолбуновская местное районное судебное учреждение назначило ему суровое наказание — пожизненное лишение свободы.
Вместе со своим адвокатом они не согласились с таким тяжелым наказанием, а также доведением одного из его преступных эпизодов во время судебного слушания и обжаловали приговор в апелляционной судебной инстанции.
Но 11 октября Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобу насильника. Ему так и оставили в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте. Местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой. Извращенец напал на девочку в общественном месте.
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