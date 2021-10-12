logo
Русский Українська

BTC/USD

55758.83

ETH/USD

3482.36

LTC/USD

172.08

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Насиловал пять месяцев 10-летнюю падчерицу: новые подробности дела о педофиле из Ривненщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Насиловал пять месяцев 10-летнюю падчерицу: новые подробности дела о педофиле из Ривненщины

32-мужчина пытался обжаловать суровый приговор, но судья остался непреклонен

12 октября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева

В Ровенской области 32-летний местный житель будет пожизненно отбывать наказание в колонии за постоянное совершение сексуального насилия над 10-летней приемной дочерью. Об этом информирует Ровенская областная прокуратура.

Насиловал пять месяцев 10-летнюю падчерицу: новые подробности дела о педофиле из Ривненщины

32-летний мужчина не добился отмены пожизненного за изнасилование падчерицы (фото из открытых источников)

Педофил проживал в одном из населенных пунктов Острожской территориальной общины. Девочку он систематически насиловал почти пять месяцев 2020 года.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, молодой человек совершал развратные действия и совершал сексуальное насилие над своей запуганной падчерицей, а еще совершал изнасилования малолетней и снимал это на видео. Такие ролики случайно увидела в его телефоне его жена и сообщила работникам местной полиции.

Когда дело слушалось в судебном заседании, насильник частично признал себя виновным в совершении тяжелого уголовного преступления и систематическим надругательством над маленьким ребенком.

Здолбуновская местное районное судебное учреждение назначило ему суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Вместе со своим адвокатом они не согласились с таким тяжелым наказанием, а также доведением одного из его преступных эпизодов во время судебного слушания и обжаловали приговор в апелляционной судебной инстанции.

Но 11 октября Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобу насильника. Ему так и оставили в силе наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте. Местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой. Извращенец напал на девочку в общественном месте.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pro.gov.ua/prokuratura-vidstoyala-v-apelyaciyi-dovichne-pozbavlennya-voli-vitchymu-yakyy-neodnorazovo-gvaltuvav
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ