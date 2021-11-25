Разоблачены члены хакерской группы Phoenix, которые взламывали мобильные телефоны - СБУ

СБУ разоблачили злоумышленников, обманом получавших доступ к банковским картам через смартфоны, а также разблокировали украденные гаджеты и перепродавали их. Об этом сообщает пресс-центр службы.

Правоохранители проводят обыск в торговой точке подозреваемых – фото СБУ

Группа молодых людей относила себя к международной хакерской группировке Phoenix. Они дистанционно проникали в телефоны пользователей по заказу других злоумышленников. Стоимость одного излома составляла 200 дол.

Следователи СБУ сообщают, что для преступлений фигуранты использовали специальные программы и технику. Они создавали подделки – так называемые "фишинговые" сайты мощных производителей мобильных устройств, например Apple и Samsung. Дизайн сайтов полностью повторял настоящий. Поэтому пользователи ничего не подозревали и оставляли мошенникам персональные данные для доступа к аккаунту. После этого те дистанционно копировали всю информацию, хранившуюся на мобильном устройстве.

Фигуранты получали данные для доступа к банковским картам и выводили средства со счетов. Кроме того, они продавали заказчикам-"третьим лицам" данные о частной жизни жертв.

Еще одно направление работы – разблокировка гаджетов Apple, которые были украдены или найдены и не возвращены законным владельцам. После этого устройства продавались через специализированные магазины в Киеве и Харькове.

Незаконная деятельность хакеров продолжалась около двух лет, сообщает СБУ. За это время от них пострадали сотни человек.

Правоохранители провели пять обысков: в квартирах, офисах, мастерских и магазинах. Был обнаружен ряд доказательств, подтверждающих преступную деятельность: компьютерная и другая техника, которая использовалась для взлома телефонов, а также разблокированные гаджеты, которые должны были поступить в торговую сеть для продажи под видом новых.

Фигурантам дела в ближайшее время объявят подозрение по ст. 361 Уголовного кодекса. Если они будут признаны виновными, то могут быть наказаны либо штрафом, либо ограничением свободы на 2-5 лет, либо оказаться в тюрьме на срок до трех лет.

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