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Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине

С февраля 2022 года через подпольные обменники были проведены операции на десятки миллионов гривен

сегодня, 16:15
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, действовавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. Оказалось, что часть проходивших через эту платформу средств использовалась для финансирования российской агентуры на территории Украины.

Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине

СБУ раскрыла сеть подпольных брокеров. Фото: СБУ

В ходе масштабной операции в 10 регионах страны правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нелегальных финансовых операциях. По данным следствия, эти злоумышленники занимались приемом электронных платежей, в том числе из России, конвертировали их в нужную валюту и обналичивали на банковские счета или наличные.

Следствие установило, что с начала российской агрессии из-за подпольных обменников были проведены операции на десятки миллионов гривен. За каждую транзакцию дельцы получали комиссию, активно рекламируя свои услуги на специализированных онлайн-ресурсах.

Во время обысков, которые прошли в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты, которые будут служить доказательствами преступной деятельности.

Задержанным предъявлено подозрение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины – незаконные действия с платежными документами, карточками и электронными деньгами. Следователи также рассматривают возможность дополнительного обвинения по статье 209 УК Украины – отмывание средств, полученных преступным путем.

Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине - фото 2
Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине - фото 3
Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине - фото 4

Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали значительный канал поставки наркотических и психотропных веществ в Украину и на Ближний Восток . Задержан иностранец, который организовывал переправку и продажу крупных партий наркотиков.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12974
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