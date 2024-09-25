Разоблачена подпольная схема: Webmoney использовали для финансирования российской агентуры в Украине

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, действовавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. Оказалось, что часть проходивших через эту платформу средств использовалась для финансирования российской агентуры на территории Украины.



СБУ раскрыла сеть подпольных брокеров. Фото: СБУ

В ходе масштабной операции в 10 регионах страны правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нелегальных финансовых операциях. По данным следствия, эти злоумышленники занимались приемом электронных платежей, в том числе из России, конвертировали их в нужную валюту и обналичивали на банковские счета или наличные.

Следствие установило, что с начала российской агрессии из-за подпольных обменников были проведены операции на десятки миллионов гривен. За каждую транзакцию дельцы получали комиссию, активно рекламируя свои услуги на специализированных онлайн-ресурсах.

Во время обысков, которые прошли в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты, которые будут служить доказательствами преступной деятельности.

Задержанным предъявлено подозрение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины – незаконные действия с платежными документами, карточками и электронными деньгами. Следователи также рассматривают возможность дополнительного обвинения по статье 209 УК Украины – отмывание средств, полученных преступным путем.

Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали значительный канал поставки наркотических и психотропных веществ в Украину и на Ближний Восток . Задержан иностранец, который организовывал переправку и продажу крупных партий наркотиков.

