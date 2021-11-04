Раздел и затащил в кусты: в Хмельницкой области мужчина жестоко убил свою родственницу

В Хмельницкой области злоумышленник убил свою родственницу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Инсценировка изнасилования в Хмельницкой области. Фото: Pixabay

Происшествие случилось 27 октября в одном из районов Каменец-Подольского. Как стало известно, местный житель встретил свою 37-летнюю родственницу на улице когда та возвращалась домой после работы и предложил провести её.

В какой-то момент злоумышленник с силой толкнул свою жертву. В результате пострадавшая упала на землю и ударилась головой. После этого мужчина набросился на неё и задушил.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что для того, чтобы скрыть содеянное, подозреваемый затащил умершую в кусты и снял с неё нижнее бельё. Таким образом мужчина хотел инсценировать изнасилование.

На данный момент правонарушитель был задержан. Ему предъявили подозрение в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своей знакомой. Происшествие случилось, когда подозреваемый пришел в гости к матери пострадавшей. Узнав о содеянном женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Медики подтвердили изнасилование.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Пакистане автобус с пассажирами внутри рухнул в глубокое ущелье. В результате происшествия погибли несколько десятков людей. Многие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Полицейские устанавливают причину трагедии.

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