Пришел в гости к знакомой: в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

В Запорожье правонарушитель совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Изнасилование в Запорожье. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел 2 ноября. 35 летний местній житель изнасиловал 6-летнего ребёнка своей знакомой. О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов рассказала мать потерпевшей.

Женщина сообщила, что её знакомый, находясь у неё в квартире, касался половых органов её ребёнка. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи подтвердили предварительный диагноз — изнасилование.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. По данному факту было открыто уголовное производство.

В ходе досудебного расследование стражи порядка установили, что 35-летний мужчина, осознавая характер своих действий и то что перед ним находится малолетний ребёнок, силой совершил действия, которые квалифицируются как изнасилование.

На данный момент мужчине предъявили подозрение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в МИД Украины подтвердили, что на борту разбившегося под российским городом Иркутск АН-12 находились граждане Украины. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находилось двое украинцев. На данный момент консульство в Новосибирске устанавливает все обстоятельства этой трагедии.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что во время движения в транспортном средстве возникла техническая неисправность. В результате происшесвтия погибли, как минимум двадцать граждан.

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