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Пришел в гости к знакомой: в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Полицейские задержали 35-летнего запорожца

сегодня, 17:16
Автор:

Денис Подставной
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В Запорожье правонарушитель совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. 

Пришел в гости к знакомой: в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Изнасилование в Запорожье. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел 2 ноября. 35 летний местній житель изнасиловал 6-летнего ребёнка своей знакомой. О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов рассказала мать потерпевшей. 

Женщина сообщила, что её знакомый, находясь у неё в квартире, касался половых органов её ребёнка. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи подтвердили предварительный диагноз — изнасилование. 

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. По данному факту было открыто уголовное производство. 

В ходе досудебного расследование стражи порядка установили, что 35-летний мужчина, осознавая характер своих действий и то что перед ним находится малолетний ребёнок, силой совершил действия, которые квалифицируются как изнасилование. 

На данный момент мужчине предъявили подозрение. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в МИД Украины подтвердили, что на борту разбившегося под российским городом Иркутск АН-12 находились граждане Украины. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находилось двое украинцев. На данный момент консульство в Новосибирске устанавливает все обстоятельства этой трагедии. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Пакистане автобус с пассажирами сорвался в глубокое ущелье. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что во время движения в транспортном средстве возникла техническая неисправность. В результате происшесвтия погибли, как минимум двадцать граждан. 


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-zaporizhzhi-policziya-zatrimala-zhitelya-oblasti-za-z-valtuvannya-malolitnoji-ditini/?fbclid=IwAR33m510MKpBfu2hjvHE7fX0xgPeQWyZgTlOw8XDes6Se4heu--aPtJxVn0
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