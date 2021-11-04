Крушение самолета АН-12 в России: в МИД подтвердили гибель граждан Украины

В МИД Украины подтвердили, что на борту рухнувшего АН-12 находились граждане Украины. Об этом сообщается на официальной странице пресс-секретаря министерства Олега Николенко в социальной сети Twitter.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Согласно предварительной информации в составе экипажа самолета АН-12, который потерпел крушение под российским городом Иркутск находилось двое украинцев.

Консульство в городе Новосибирск установило связь с российскими спасателями и ожидает результаты идентификации жертв. Также устанавливаются все обстоятельства трагедии.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что неподалеку от российского города Иркутск разбился самолет беларусской авиакомпании. На борту воздушного судна находилось семь членов экипажа. Все они погибли в результате аварии. На место крушения поспешили сотрудники спасательной службы. После падения образовалось возгорание. Согласно данным средств массовой информации, АН-12 пропал с радаров во время того, как заходил на посадку на аэродром в районе населённого пункта Пивовариха. Летчики выполняли заход на второй круг.

Также "Комментарии" писали о том, что в Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди. За пол часа до начала мероприятия, на которое собрались тысячи граждан, пожилой мужчина упал в фойе концертного зала с высоты седьмого этажа. Он упал на двух людей. От полученных травм двое человек скончались. Жизни третьей пострадавшей ничего не угрожает. Организаторы концерта отменили его проведение в связи с происшествием. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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