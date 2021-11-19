Распилил тело и выбросил в мусор: стали известны подробности жестокого убийства в Киеве (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства жестокого убийства в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook.

Убийство в Киеве. Фото: Pixabay

Вчера, 18 ноября в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов были обнаружены останки человеческого тела. На место преступления поспешили полицейские и незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мерам направленным на установление личности погибшего и обстоятельств инцидента.

В полиции рассказали, что благодаря слаженной работе подразделений полиции Киева всего за несколько часов удалось разоблачить и разыскать подозреваемого в жестоком убийстве.

Им оказался 32-летний гражданин из другой области Украины. Согласно предварительным данным, в ночь трагедии мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время распития между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство 42-летнего местного жителя.

На протяжении нескольких дней после убийства злоумышленник проживал в квартире, где лежал труп его жертвы, а затем он решил избавиться от тела. С помощью пилы по металлу он расчленил тело умершего в ванной и выбросил останки в мусорный контейнер.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Донецкой области мужчина совершил изнасилование малолетней девочки. Злоумышленник выманил свою жертву в безлюдное место и там напал.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Аргентине сотрудники правоохранительных органов убили молодого футболиста.









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