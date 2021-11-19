logo

BTC/USD

58072.52

ETH/USD

4263.07

LTC/USD

217.95

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Распилил тело и выбросил в мусор: стали известны подробности жестокого убийства в Киеве (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Распилил тело и выбросил в мусор: стали известны подробности жестокого убийства в Киеве (ФОТО)

32-летний гражданин на протяжении нескольких дней проживал в квартире с трупом своей жертвы

сегодня, 19:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства жестокого убийства в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook. 

Распилил тело и выбросил в мусор: стали известны подробности жестокого убийства в Киеве (ФОТО)

Убийство в Киеве. Фото: Pixabay

Вчера, 18 ноября в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов были обнаружены останки человеческого тела. На место преступления поспешили полицейские и незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мерам направленным на установление личности погибшего и обстоятельств инцидента. 

В полиции рассказали, что благодаря слаженной работе подразделений полиции Киева всего за несколько часов удалось разоблачить и разыскать подозреваемого в жестоком убийстве. 

Им оказался 32-летний гражданин из другой области Украины. Согласно предварительным данным, в ночь трагедии мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время распития между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство 42-летнего местного жителя. 

На протяжении нескольких дней после убийства злоумышленник проживал в квартире, где лежал труп его жертвы, а затем он решил избавиться от тела. С помощью пилы по металлу он расчленил тело умершего в ванной и выбросил останки в мусорный контейнер. 

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Распилил тело и выбросил в мусор: стали известны подробности жестокого убийства в Киеве (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Донецкой области мужчина совершил изнасилование малолетней девочки. Злоумышленник выманил свою жертву в безлюдное место и там напал. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Аргентине сотрудники правоохранительных органов убили молодого футболиста. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4526439324078470
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!