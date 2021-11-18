В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО)

В Печерском районе Киева обнаружили части тела человека. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

В Киеве нашли человеческие части тела. Фото - Полиция Киева

По словам правоохранителей, в полицию поступил вызов от местных жителей, которые обнаружили в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов человеческие части тела.



На место происшествия прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативные группы, кинологи, оперативники и судмедэксперты. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.



Сообщается, что полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают возможных свидетелей. Также будут изучены видео с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом обнаружения останков.



На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, а также занимаются поиском граждан, которые причастны к преступлению.





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