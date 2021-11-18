logo

BTC/USD

57980.93

ETH/USD

4067.38

LTC/USD

208.44

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО)

На месте работает полиция

сегодня, 21:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Печерском районе Киева обнаружили части тела человека. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО)

В Киеве нашли человеческие части тела. Фото - Полиция Киева

По словам правоохранителей, в полицию поступил вызов от местных жителей, которые обнаружили в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов человеческие части тела. 

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативные группы, кинологи, оперативники и судмедэксперты. Правоохранители проводят  первоочередные следственные действия. 

Сообщается, что полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают возможных свидетелей. Также будут изучены видео с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом обнаружения останков. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, а также занимаются поиском граждан, которые причастны к преступлению. 

В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Канаде школьная учительница занималась сексом с 15-летним учеником в подвале родственника. Оба участника инцидента уже признали факт интимной близости. На данный момент прокуратура добивается, того чтобы подсудимая получила наказание в виде лишения свободы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в России нашли мертвой без вести пропавшую малолетнюю девочку. На ее теле обнаружены следы насилия, его отправят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти и характера повреждений. В убийстве ребенка подозревают 40-летнюю местную жительницу. Подробнее об этом читайте в нашей статье


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/photos/a.410279982361112/4524145774307825/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!