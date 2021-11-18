В Киеве нашли человеческие останки в мусорном баке (ФОТО)

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Денис Подставной
В Печерском районе Киева обнаружили части тела человека. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.
В Киеве нашли человеческие части тела. Фото - Полиция Киева
По словам правоохранителей, в полицию поступил вызов от местных жителей, которые обнаружили в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов человеческие части тела.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, а также следственно-оперативные группы, кинологи, оперативники и судмедэксперты. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Сообщается, что полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают возможных свидетелей. Также будут изучены видео с камер видеонаблюдения, которые установлены рядом с местом обнаружения останков.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, а также занимаются поиском граждан, которые причастны к преступлению.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Канаде школьная учительница занималась сексом с 15-летним учеником в подвале родственника. Оба участника инцидента уже признали факт интимной близости. На данный момент прокуратура добивается, того чтобы подсудимая получила наказание в виде лишения свободы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
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