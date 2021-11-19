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Схватил за руку и утащил от друзей: в Донецкой области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

В Краматорске мужчине грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

сегодня, 16:35
Автор:

Денис Подставной
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В Донецкой области мужчина совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Схватил за руку и утащил от друзей: в Донецкой области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

Изнасилование в Краматорске. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Краматорск. В ходе досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что два месяца назад 46-летний местный житель позвонил по телефону знакомой ему 11-летней девочке и предложил встретиться. 

На встречу она пришла в компании трех сверстников (двух девочек и мальчика). Преступник отвел своих жертв в безлюдное место, а затем, угрожая физической расправой, предложил 11-летней потерпевшей вступить с ним в половую связь. 

Когда девочка отказалась, злоумышленник схватил её за руку и потащил за собой. Далее, воспользовавшись беспомощным состоянием своей жертвы, мужчина совершил изнасилование не естественным способом. 

Друзья пострадавшей рассказали о случившемся своим родителям, а те обратились за помощью в правоохранительные органы. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. 

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Аргентине полицейские посреди улицы застрелили несовершеннолетнего футболиста. По словам правоохранителей, юноша находился в автомобиле, который протаранил служебное транспортное средство. Полицейские пытались остановить машину, а затем открыли по ней огонь. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что на территории военно базы в Канаде прогремел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали по меньшей мере десять человек. 


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=308217
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