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Рашистский пропагандист Соловьев искал киллера: для кого

Киллером один из «рупоров Кремля» избрал ФСБшника. Цена вопроса составила $20 тысяч

сегодня, 18:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Известный пропагандист РФ Владимир Соловьев пытался заказать убийство известного вора в законе Отаре Квантришвили. Исполнителем он избрал бывшего сотрудника ФСБ Сергея Асташина, пишут "Комментарии" со ссылкой на The Insider.

Рашистский пропагандист Соловьев искал киллера: для кого

Пропагандист Соловьев пытался заказать убийство


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"Ведущий признался в прошлом году, что был участником разборок с бандитами и ходил на бандитские встречи. В то время сотрудник ФСБ Сергей Асташин уточнял, как сегодняшний "рупор Кремля" пытался убрать в то время знаменитого вора в законе — Отари Квантришвили, тесть попросту — убить", — говорится в сообщении.

Также в источнике говорится, что феесбешник тогда не согласился выполнять убийство, но Квантришвили спустя некоторое время все же убили — в 1994 году. Что касается Соловьева, его попытка нанять киллера осталась не осуждена, а карьера ведущего, наоборот, пошла вверх.

Расследование убийства Квантришвили сразу попало в списки "висяков", ведь у правоохранителей РФ не было ни одного подозреваемого, а убийца не оставил никаких весомых доказательств, за исключением нескольких брошенных окурков.

"Он поначалу не хотел называть, кого нужно было убрать. Я ему говорю: а чего ты не хочешь обратиться к бандитам? Быстро все сделают за деньги, — рассказал обстоятельства "заказа" Сергей Асташин. – Я его долго мурыжил. Короче, на него наехал Отарик Квантришвили. Соловьев пошел к своим друзьям из еврейской организации, чтобы разрулить ситуацию. Те сказали: решай вопрос сам – радикально, если мы тебя прикроем. Я его выслушал и возвратился в академию. Затем написал рапорт на имя начальника курса, где все было подробно расписано.

За выполнение заказа Соловьев предложил $20 тысяч.

"Комментарии" также писали о том, что Соловьев призывает россиян уходить на фронт, однако скрывает своих сыновей от мобилизации.

Сообщал портал "Комментарии" и как российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия одержала победу над Украиной за несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — Царев "разгромил" роспропаганду и рассказал о плане Януковича по развалу Украины.



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