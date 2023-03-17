Рашистский пропагандист Соловьев искал киллера: для кого

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Моесеенко Валентина
Известный пропагандист РФ Владимир Соловьев пытался заказать убийство известного вора в законе Отаре Квантришвили. Исполнителем он избрал бывшего сотрудника ФСБ Сергея Асташина, пишут "Комментарии" со ссылкой на The Insider.
Пропагандист Соловьев пытался заказать убийство
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Также в источнике говорится, что феесбешник тогда не согласился выполнять убийство, но Квантришвили спустя некоторое время все же убили — в 1994 году. Что касается Соловьева, его попытка нанять киллера осталась не осуждена, а карьера ведущего, наоборот, пошла вверх.
Расследование убийства Квантришвили сразу попало в списки "висяков", ведь у правоохранителей РФ не было ни одного подозреваемого, а убийца не оставил никаких весомых доказательств, за исключением нескольких брошенных окурков.
За выполнение заказа Соловьев предложил $20 тысяч.
"Комментарии" также писали о том, что Соловьев призывает россиян уходить на фронт, однако скрывает своих сыновей от мобилизации.
Сообщал портал "Комментарии" и как российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия одержала победу над Украиной за несколько первых дней полномасштабного вторжения, но затем началась война с НАТО.
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