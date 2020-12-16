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Главная Новости Общество Криминал Прохожего "похитили" прямо возле ТЦ в Киеве: появились подробности
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Прохожего "похитили" прямо возле ТЦ в Киеве: появились подробности

Четверо неизвестных якобы затолкали мужчину в Mercedes и увезли

сегодня, 14:46
Автор:

Любовь Блажко

Инцидент произошел сегодня ночью на паркинге ТЦ "Мандарин". Было около 1:30, когда четверо неизвестных якобы затолкали прохожего в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении. 

Прохожего "похитили" прямо возле ТЦ в Киеве: появились подробности

Возле ТЦ в Киеве "похитили" мужчину. Фото: dnepr.info

Сообщается, что охрана торгового центра заявила о возможном похищении в полицию. 

"Предварительно установлено, что между мужчиной и группой неизвестных лиц возник конфликт. Через некоторое время к ним подъехал Mercedes, куда якобы затолкали мужчину. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении", – поделился подробностями происшествия сотрудник охраны. 

Также он сказал, что на данный момент ведется проверка и выясняются все детали случившегося, чтобы понять, действительно ли это было похищение. 

Прохожего ”похитили” прямо возле ТЦ в Киеве: появились подробности - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, охранник супермаркета спас жизнь молодой девушке. Это произошло в одном из супермаркетов Харькова. Покупательнице резко стало плохо, и она потеряла сознание прямо посреди торгового зала. Но охранники сразу же увидели это и пришли ей на помощь. 
Так, в сети опубликовали ролик, в котором можно увидеть это невероятное спасение. У девушки появились судороги, после чего она упала и произошла остановка сердца.  Под опубликованным видео сообщается, что охранник по имени Александр стал настоящим героем в этой ситуации, потому что спас покупательницу от остановки сердца. 
Ролик длится несколько минут, поэтому можно увидеть все действия, которые в этой ситуации предприняли неравнодушные люди. Так, один из охранников сделал молодой девушке непрямой массаж сердца, который и помог ее реанимировать.


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Источник: https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieva-razyiskivayut-mercedes-na-kotorom-yakobyi-pohitili-muzhchinu.htm?_ga=2.123066445.797857998.1608030718-552441561.1586852293&_gl=1*1vstbks*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODEyMDczNi4xNDEu
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