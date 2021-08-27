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Главная Новости Общество Криминал Продали некачественные консервы для армии: кого подозревают в растрате бюджетных денег
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Продали некачественные консервы для армии: кого подозревают в растрате бюджетных денег

В лаборатории обнаружили, что консервы не соответствуют требованиям госстандартов

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна

Одному из предпринимателей, который победил в тендерных закупках на поставку продуктов для военных, сообщили о подозрении. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Продали некачественные консервы для армии: кого подозревают в растрате бюджетных денег

Киевского предпринимателя подозревают в растрате бюджетных денег, фото прокуратура Киева

Известно, что между физическим лицом предпринимателем (ФЛП) и одной из военных частей столицы заключили договор о поставке мясных консервов для питания армейцев. По условиям договора предприниматель должен был доставить 10 тонн консервов на сумму 800 000 гривен. Консервы предприниматель доставил, бюджетные деньги получил.

Образцы продукции взяли на анализ в лабораторию. По данным экспертного заключения Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, продукция не соответствует нормам ГОСТов (ДСТУ) и другим требованиям к пищевым продуктам.

Поскольку предприниматель знал, что поставляет некачественные продукты и все равно их продал, ему сообщили о подозрении в растрате и присвоении бюджетных денег в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Полиция вместе с прокуратурой и сотрудниками Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины продолжают следствие. Ведь есть информация, что случай поставки некачественных продуктов военным не первый и к правонарушениям может быть причастно большее количество бизнесменов. Проводятся обыски в фирмах, которые также заключили договоры с воинскими частями по обеспечению их продуктами питания, следователи собирают образцы продуктов для экспертиз.

Как писал портал "Комментарии", ексчиновника подозревают в некачественных закупках техники для оборонной отрасли. По материалам следствия, чиновник провел закупку некачественных антиснайперських систем. Общая стоимость систем составляет почти 9 миллионов гривен.


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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=302634
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