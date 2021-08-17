Некачественная техника для ВСУ: как продвигается расследование по делу

Екс-чиновника подозревают в некачественных закупках техники для оборонной отрасли. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).



Чиновника подозревают в превышении служебных полномочий, фото ГБР

Известно, что 16 августа бывший директор Департамента Министерства обороны Украины получил сообщение о подозрении в превышении военным служебных полномочий. Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.



По материалам следствия, чиновник провел закупку некачественных антиснайперских систем. Общая стоимость систем составляет почти 9 миллионов гривен. Впрочем, технику отправили на экспертизу. Выяснилось, что антиснайперские системы имеют элементы, которые позволяют враждебным подразделениям вычислить размещения техники на поле боя. Обнаруженные демаскирующие элементы в системах ставили под угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также известно, что эти системы вообще не отвечали потребностям закупки. Следствие считает, что сумма закупки равна сумме нанесенного ущерба государству.

Следствие в рамках производства проходит под руководством Офиса Генерального прокурора. Подозреваемому суд изберет меру пресечения.

Если вина военного будет доказана, его могут лишить свободы на срок от семи до десяти лет.



Портал "Комментарии" писал, что детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 августа провели задержания подозреваемых в растрате 26,8 миллиона гривен. Также мы писали о новейших разработках для обороны, которые представили на Международном оборонном инвестиционном форуме украинские школьники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!