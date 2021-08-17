logo
Русский Українська

BTC/USD

45382.68

ETH/USD

3068.64

LTC/USD

170.70

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Некачественная техника для ВСУ: как продвигается расследование по делу
commentss НОВОСТИ Все новости

Некачественная техника для ВСУ: как продвигается расследование по делу

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет

17 августа 2021, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна

Екс-чиновника подозревают в некачественных закупках техники для оборонной отрасли. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Некачественная техника для ВСУ: как продвигается расследование по делу

Чиновника подозревают в превышении служебных полномочий, фото ГБР

Известно, что 16 августа бывший директор Департамента Министерства обороны Украины получил сообщение о подозрении в превышении военным служебных полномочий. Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, чиновник провел закупку некачественных антиснайперских систем. Общая стоимость систем составляет почти 9 миллионов гривен. Впрочем, технику отправили на экспертизу. Выяснилось, что антиснайперские системы имеют элементы, которые позволяют враждебным подразделениям вычислить размещения техники на поле боя. Обнаруженные демаскирующие элементы в системах ставили под угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также известно, что эти системы вообще не отвечали потребностям закупки. Следствие считает, что сумма закупки равна сумме нанесенного ущерба государству.

Следствие в рамках производства проходит под руководством Офиса Генерального прокурора. Подозреваемому суд изберет меру пресечения.

Если вина военного будет доказана, его могут лишить свободы на срок от семи до десяти лет.

Портал "Комментарии" писал, что детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 августа провели задержания подозреваемых в растрате 26,8 миллиона гривен. Также мы писали о новейших разработках для обороны, которые представили на Международном оборонном инвестиционном форуме украинские школьники.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-eksvisokoposadovcyu-minoboroni-yakij-zavdav-zbitkiv-derzhavi-na-8-7-mln-grn
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ