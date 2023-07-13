Прочитал книгу, вышел из тюрьмы раньше срока: новый законопроект в ВРУ

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Slava Kot
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 9477. В нем предлагается сокращать срок заключения осужденным, которые прочтут книги во время сидения в камере. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный вебпортал парламента Украины.
Узник читает книгу. Фото из открытых источников
Инициатором законопроекта № 9477 по изменениям в Уголовный кодекс стал народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. По его словам, тюрьма должна иметь не только функции для наказаний, но и "способствовать исправлению и ресоциализации осужденных".
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Гривко объясняет, что наиболее доступным источником для получения знаний в пенитенциарном учреждении есть литература.
Соответствующий перечень книг будет утвержден Минюстиции. Список должен состоять из книг, которые будут формулировать у заключенных правильные моральные и духовные ценности. Согласно законопроекту будет разработана специальная система, которая будет фиксировать прочтение книг осужденными.
В общем, каждая книга будет уменьшать пребывание осужденного в тюрьме на три дня. Однако есть предел. Узник может рассчитывать на 10 таких книг в год, которые приведут к уменьшению срока пребывания в пенитенциарном учреждении на 30 дней.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным и введение выплат их семьям.
Также "Комментарии" писали, что суд снизил размер залога для экспредседателя Верховного Суда.
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