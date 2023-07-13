logo

BTC/USD

30483.86

ETH/USD

1876.94

LTC/USD

101.20

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Прочитал книгу, вышел из тюрьмы раньше срока: новый законопроект в ВРУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Прочитал книгу, вышел из тюрьмы раньше срока: новый законопроект в ВРУ

В Верховной Раде зарегистрировали новый закон, позволяющий уменьшать срок заключения за прочитанную книгу.

сегодня, 11:04
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 9477. В нем предлагается сокращать срок заключения осужденным, которые прочтут книги во время сидения в камере. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный вебпортал парламента Украины.

Прочитал книгу, вышел из тюрьмы раньше срока: новый законопроект в ВРУ

Узник читает книгу. Фото из открытых источников

Инициатором законопроекта № 9477 по изменениям в Уголовный кодекс стал народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. По его словам, тюрьма должна иметь не только функции для наказаний, но и "способствовать исправлению и ресоциализации осужденных".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Гривко объясняет, что наиболее доступным источником для получения знаний в пенитенциарном учреждении есть литература.

"О положительном влиянии чтения литературы на осужденных лиц отмечают многие отечественные и мировые ученые", — подчеркивает Гривко и добавляет, что подобные случаи уже были, когда судьи согласовали "дополнительное наказание в виде чтения художественных произведений".

Соответствующий перечень книг будет утвержден Минюстиции. Список должен состоять из книг, которые будут формулировать у заключенных правильные моральные и духовные ценности. Согласно законопроекту будет разработана специальная система, которая будет фиксировать прочтение книг осужденными.

В общем, каждая книга будет уменьшать пребывание осужденного в тюрьме на три дня. Однако есть предел. Узник может рассчитывать на 10 таких книг в год, которые приведут к уменьшению срока пребывания в пенитенциарном учреждении на 30 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным и введение выплат их семьям.

Также "Комментарии" писали, что суд снизил размер залога для экспредседателя Верховного Суда.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42263
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!