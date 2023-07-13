Прочитал книгу, вышел из тюрьмы раньше срока: новый законопроект в ВРУ

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 9477. В нем предлагается сокращать срок заключения осужденным, которые прочтут книги во время сидения в камере. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный вебпортал парламента Украины.

Узник читает книгу. Фото из открытых источников

Инициатором законопроекта № 9477 по изменениям в Уголовный кодекс стал народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. По его словам, тюрьма должна иметь не только функции для наказаний, но и "способствовать исправлению и ресоциализации осужденных".

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Гривко объясняет, что наиболее доступным источником для получения знаний в пенитенциарном учреждении есть литература.

"О положительном влиянии чтения литературы на осужденных лиц отмечают многие отечественные и мировые ученые", — подчеркивает Гривко и добавляет, что подобные случаи уже были, когда судьи согласовали "дополнительное наказание в виде чтения художественных произведений".

Соответствующий перечень книг будет утвержден Минюстиции. Список должен состоять из книг, которые будут формулировать у заключенных правильные моральные и духовные ценности. Согласно законопроекту будет разработана специальная система, которая будет фиксировать прочтение книг осужденными.

В общем, каждая книга будет уменьшать пребывание осужденного в тюрьме на три дня. Однако есть предел. Узник может рассчитывать на 10 таких книг в год, которые приведут к уменьшению срока пребывания в пенитенциарном учреждении на 30 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным и введение выплат их семьям.

Также "Комментарии" писали, что суд снизил размер залога для экспредседателя Верховного Суда.