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Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов

Организованная группа на Волыни присвоила миллионы, выделенные на ремонт военных объектов

сегодня, 16:51
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Амбарцумян Анна

На Волыни завершено досудебное расследование по группе лиц, незаконно присвоивших более 2,2 миллиона гривен, предназначенных для ремонта оборонных объектов. Государственное бюро расследований передало обвинительный акт в суд.

Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов

Преступная схема с ремонтом военных объектов. Фото: ГБР

Схема была организована осенью прошлого года, когда Квартирно-эксплуатационный отдел Минобороны заключил четыре контракта с частной фирмой на сумму почти 10 миллионов гривен для ремонта военных помещений. Организатором преступления стал руководитель компании-подрядчика, к которому присоединились должностное лицо КЭВ и руководитель фирмы, осуществлявшей контроль за выполнением работ.

В течение 2023 года директор подрядной компании вносил недостоверные данные в акты выполненных работ, завышая стоимость материалов и указывая фактически не проводившиеся работы. Эти документы утверждались должностным лицом КЭВ и руководителем надзорной фирмы, после чего деньги перечислялись на счета подрядчика. Из-за этого государство понесло убытки более чем на 2,2 миллиона гривен.

Фигурантам дела выдвинуты обвинения в служебном подлоге и присвоении средств по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Во время следствия все нанесенные убытки были возмещены.

Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов - фото 2
Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов - фото 3
Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов - фото 4
Преступная схема с ремонтом военных объектов: присвоено более двух миллионов - фото 5

Напомним, Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-na-volini-suditimut-organizovanu-zlochinnu-grupu-uchasniki-yakoi-nazhivalis-na-remonti-vijskovih-obektiv
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