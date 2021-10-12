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Преступления снимал на камеру: в Ровенской области мужчина регулярно насиловал 10-летнюю дочь сожительницы

Видео случайно увидела мать потерпевшей

сегодня, 15:38
Автор:

Денис Подставной

В Ровенской области судили мужчину, который насиловал малолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области. 

Преступления снимал на камеру: в Ровенской области мужчина регулярно насиловал 10-летнюю дочь сожительницы

Изнасилование малолетней в Ровенской области. Фото: novyny.24tv.ua

Как стало известно, инцидент произошел на территории нынешней Острожской территориальной громады. 32-летний мужчина на протяжении пяти месяцев совершал развратные действия и насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. 

Сообщается, что все свои преступления злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Видео случайно увидела мать потерпевшей и обратилась за помощью в правоохранительные органы. 

Стражи порядка задержали подозреваемого. В суде мужчина признал свою вину лишь частично. Его приговорили к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Однако правонарушитель и его защитник отправились в апелляционный суд.

На днях Ровенский апелляционный суд не удовлетворил жалобы осужденного и оставил  наказание, которое назначил суд первой инстанции.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Житомирской области мужчина на протяжении года насиловал свою 12-летнюю дочь.  Из-за подавленного психического состояния на пострадавшую обратила внимание школьный психолог. В ходе разговора с девочкой она узнала о сексуальном насилии над ней. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении гражданина. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Соединённых Штатах Америки 20-летняя девушка сильно пострадала после падения в гейзер. Пострадавшая гуляла по национальному парку вместе со своими питомцами. В какой-то момент один из них поранил лапу паром из гейзера. Собака начала паниковать и упала в кипящий источник. Девушка поспешила на помощь животному и прыгнула вслед за ним. 





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Источник: https://pro.gov.ua/prokuratura-vidstoyala-v-apelyaciyi-dovichne-pozbavlennya-voli-vitchymu-yakyy-neodnorazovo-gvaltuvav
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