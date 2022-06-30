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Правоохранителям из Бердянска объявлены подозрения в госизмене (Видео)

В ГБР разоблачили правоохранителей в Бердянске, сотрудничающих с врагом

сегодня, 15:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Государственное бюро расследований заочно объявило подозрения трем работникам правоохранительных органов Бердянска в государственной измене. Следователи установили, что они предоставляли российским оккупантам информацию о воинах АТО, сообщает пресс-служба.
 
В апреле правоохранители из оккупированного россиянами города согласились сотрудничать с врагом. Оккупационные власти назначили их на руководящие и рядовые должности в незаконно созданных силовых органах Бердянска.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые занимались изъятием и передачей россиянам служебного транспорта и табельного оружия коллег, выдавали адреса, где живут участники АТО/ООС, участвовавшие в обороне государства с 2014 года.

Правоохранителям инкриминируют государственную измену – часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляют прокуроры Запорожской областной прокуратуры.

Как писал портал, экснардепа подозревают в финансировании боевиков "ДНР" и похищении и присвоении исторических памятников, хранившихся в аннексированном Крыму и нашедших "черные археологи". Правоохранители разоблачили экс-депутата Валерия Горбатова, бывшего народного депутата, а ранее руководителя Совета министров АР Крым. Бывший политик активно занимался бизнесом и после аннексии полуострова и оккупации части территории Украины продолжил предпринимательскую деятельность. Муж платил налоги в пользу боевиков псевдореспублики так называемой "ДНР".

Также мы писали, что среди агентов Кремля оказался нардеп. В СБУ рассказали планы россии свергнуть украинские власти и захватить правительственный квартал. В пресс-службе СБУ рассказали, что разоблачили агентов управления Генштаба России, к ним принадлежал народный депутат Украины Андрей Деркач. Вражеские агенты должны были содействовать российскому руководству в оккупации территории нашего государства.

Правоохранителям из Бердянска объявлены подозрения в госизмене (Видео)

фото википедия



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Источник: https://dbr.gov.ua/
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