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Правоохранители разоблачили канал по поставкам "эскортниц" для богачей за границу: масштабы схемы впечатляют

Молодых женщин отправляли за границу в публичные дома или обслуживать клиентов на курортных виллах

сегодня, 12:05
Автор:

Людмила Слободенюк
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Правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми. Две женщины искали молодых девушек модельной внешности и отправляли их за границу предоставлять сексуальные услуги. Задержали их как раз, когда они собирались отправить двух "эскортниц" в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины, передают "Комментарии".

Правоохранители разоблачили канал по поставкам "эскортниц" для богачей за границу: масштабы схемы впечатляют

Услуги по "эскорту" с последующим предоставлением сексуальных услуг завербованные девушки оказывали за границей. Бизнес, как рассказали в полиции, организовали две женщины – 38 и 42 лет. Они искали девушек в интернете и привлекали их к такому бизнесу высокими заработками. Обещали за две недели работы до 5 тысяч долларов.

"Работал преступный дуэт более года. Одна из координаторок подыскивала женщин и занималась вербовкой, а другая отвечала за логистику, документы и финансы. Молодых женщин отправляли в публичные дома или обслуживать клиентов на курортных виллах. За день девушки "обслуживали" от 5 до 7 клиентов ", – рассказали в полиции.

Женщины покупали девушкам билет на самолет и бронировали номер в отеле. Как свидетельствуют найденные правоохранителями  записи, за год женщины завербовали более 30 девушек, каждая из которых отдавала до половины своего заработка. За рекламу и поиск клиентов эскортницы платили еще дополнительно.
Такие действия согласно действующему законодательству подпадают под часть 2 статьи 149 УКУ (Торговля людьми). Поскольку правоохранители изъяли всю черновую бухгалтерию, где были данные на каждую "эскортницу", расписаны все расходы на жилье, транспорт, рекламу и уплаченные проценты, то женщинам, вербовавшим девушек, грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.


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Источник: https://fb.watch/aEVAZwUysf/
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