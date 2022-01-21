Правоохранители провели по Украине рейд салонами эротического массажа: обнаружили десятки публичных домов

На днях в Украине прошли массовые обыски в так называемых салонах эротического массажа. Правоохранители действительно установили, что там клиентам предоставляли далеко не физиотерапевтические процедуры, а сексуальные услуги. Правоохранители разоблачили также организатора этого бизнеса и его подельников. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передают "Комментарии".

Сексуальные услуги в салонах эротического массажа. Фото из открытых источников

Последние несколько дней по Украине гремели обыски в подобных заведениях во всех уголках страны. Оказалось, что в Украине такие заведения не единичны и объединены в одну сеть. Следствие нашло организатора бизнеса, которым оказался 40-летний житель Днепра. Он вместе с сообщниками содержал 43 таких салона – 28 в Киеве и еще 15 в разных областных центрах.

"Полицейские установили более 80 женщин, которые работали на участников организованной преступной группы и оказывали сексуальные услуги, стоимость которых составляла от 800 до 5 000 гривен", — сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители установили, что в таких салонах всех клиентов снимали скрытые камеры. Некоторые из них нашли встроенными в музыкальные колонки.

В настоящее время организатору и его подельникам грозит лишение свободы до 10 лет. Им инкриминируют три статьи – сутенерство, создание и содержание мест разврата и отмывания средств. Следователи обнаружили, что заработанные нелегальным путем деньги владелец делил между участниками схемы, а остальные проводил через подставные предприятия, разные счета и покупал недвижимость.

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