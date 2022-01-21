logo

BTC/USD

41347.47

ETH/USD

3081.83

LTC/USD

134.10

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Папа Бенедикт стал фигурантом в расследовании насилия над детьми
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Бенедикт стал фигурантом в расследовании насилия над детьми

Папа Бенедикт попал в скандал

сегодня, 00:25
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

О четырех случаях насилия священников над детьми был проинформирован Папа Римский Бенедикт XVI. Но он проигнорировал эту информацию. Об этом сообщает Deutsche Welle, обнародовав результаты расследований немецкой юридической фирмы Westphal Spilker Wastl (WSW), которую она провела, выполняя заказ Ватикана.

Папа Бенедикт стал фигурантом в расследовании насилия над детьми

Папа Бенедикт (фото из открытых источников)

Представители медиа утверждают, что Папа Бенедикт в то время был архиепископом Йозефом Ратцингером. Его сообщали о таких случаях насильственного обращения с мальчиками. Но реакции от него не последовало. Все обвиняемые в насилии священники и дальше служили на своих приходах. А их малолетние жертвы не получили никакой помощи.

По информации адвоката Мартина Пуша, бывшего Папу можно обвинить по этим четырем случаям в неправомерности действий, имеющих отношение к злоупотреблениям, которые совершались, когда он исполнял обязанности архиепископа. Ведь после обнародования всех этих случаев виновники работали и дальше пасторами.

Бывший представитель Ватикана исключает такие обвинения. Нынешнего архиепископа из города Мюнхена тоже обвиняют, что он не допустил вмешательство в два случая таких злоупотреблений. Но сам Ватикан уже выражает "стыд и раскаяние", в ответ на несбывшиеся злоупотребления.

В обнародованном отчете фирмы WSW указано почти 500 случаев насильственного обращения с детьми, которые были совершены за время с 1945 по 2019 годы. Эти насильственные действия со стороны священников имели отношение к мальчикам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Франциск прокомментировал насилие в католической церкви Франции .


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/ex-pope-benedict-xvi-failed-to-act-in-child-abuse-cases-report/a-60494714
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!