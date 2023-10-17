Появилась новая информация о стрельбе в Бельгии: полиция провела спецоперацию

Вечером 16 октября на одной из брюссельских площадей прозвучало несколько выстрелов. Впоследствии стало известно о двух погибших и одном раненом граждане Швеции, которые приехали в Бельгию на футбольный матч. Теперь стало известно, что бельгийская полиция провела специальную операцию по задержанию подозреваемого.



Стрельба в Бельгии: полиция застрелила подозреваемого. Фото из открытых источников

После стрельбы на место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. В Брюсселе уровень угрозы был повышен до четвертого уровня, который является максимальным. Полиция начала поиски подозреваемого и организовала специальную операцию.

Согласно информации издания RTBF масштабная полицейская операция прошла утром. Полиция "нейтрализовала" подозреваемого, впоследствии попавшего в реанимацию, где скончался от ранений. Подозреваемый в стрельбе оказался 45-летний мужчина тунисского происхождения Абдесалем Л.

Напомним, что инцидент произошел во время футбольного матча между сборными Бельгии и Швеции в рамках отбора на Чемпионат Европы 2024 года. Футбольный поединок был прерван из соображений безопасности, а зрителей призывали оставаться на стадионе. Впоследствии их безопасно эвакуировали.

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