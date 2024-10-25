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Попытка незаконной переправки ухилянцев: в Одесской области разоблачили полицейского

ДБР заблокировало канал переправки мужчин призывного возраста через границу в Приднестровье

сегодня, 12:53
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Амбарцумян Анна

В Одесской области правоохранительные органы совместно с СБУ заблокировали попытку налаживания канала переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Организатором нелегальной схемы оказался местный полицейский, хорошо знавший пограничную местность и планировавший вывозить "клиентов" в непризнанное Приднестровье.

Попытка незаконной переправки ухилянцев: в Одесской области разоблачили полицейского

Схема выезда за границу. Фото: ГБР

В сентябре этого года полицейский начал деятельность по организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины. Используя свои знания о приграничной местности и расположении блокпостов, он начал активно подыскивать желающих избежать военной службы. С помощью сообщников в социальных сетях злоумышленник предлагал свои услуги за 6,5 тысячи долларов США с человека.

Детали задержания

22 октября сотрудники ДБР задержали милиционера в момент, когда он пытался вывезти из страны четырех военнообязанных мужчин. Правоохранителя поймали с поличным, ему уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас идет следствие, в рамках которого решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. В рамках следствия ДБР и СБУ устанавливают полный круг причастных к преступной схеме лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы, что может стать строгим уроком для всех, кто пытается нарушить закон и обойти службу.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-odeshhini-dbr-zablokuvalo-sprobu-pravoohoroncya-nalagoditi-kanal-perepravlennya-uhilyantiv-cherez-derzhkordon#gallery-3
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