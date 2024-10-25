Попытка незаконной переправки ухилянцев: в Одесской области разоблачили полицейского

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Амбарцумян Анна
В Одесской области правоохранительные органы совместно с СБУ заблокировали попытку налаживания канала переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Организатором нелегальной схемы оказался местный полицейский, хорошо знавший пограничную местность и планировавший вывозить "клиентов" в непризнанное Приднестровье.
Схема выезда за границу. Фото: ГБР
В сентябре этого года полицейский начал деятельность по организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины. Используя свои знания о приграничной местности и расположении блокпостов, он начал активно подыскивать желающих избежать военной службы. С помощью сообщников в социальных сетях злоумышленник предлагал свои услуги за 6,5 тысячи долларов США с человека.
Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.
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