Популярная спортсменка стала жертвой нападения 10-15 человек

Австралийская жокейка Соня Вайзман. Фото из открытых источников

Лучшая жокейка Австралии Соня Вайзман стала жертвой жестокой банды из примерно 10-15 мужчин. Ужасное нападение произошло в городе Дарвин, недалеко от дома 31-летней спортсменки. Вайзман должна была жениться через три недели.

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Вайзман, выигравшая 435 гонок за свою карьеру и занявшая второе место в прошлом сезоне NT Jockey Premiership, должна была выйти замуж в конце августа за своего партнера. Однако ужасный случай оставил отпечаток на ее психике и здоровье на годы.

Австралийка сидела в машине, когда агрессивно настроенная банда совершила нападение. Соня Вайзман рассказывает, что в какой-то момент стекло со стороны пассажира разбилось, и она заметила группу из 10-15 человек.

"Я не знаю, знали ли они сначала, что я в машине, но когда я посмотрел в их сторону, они начали смеяться", — рассказала спортсменка.

Испугавшись, она попыталась скрыться, но мужчины только рассмеялись и продолжили нападение. Женщина захлопнула дверь и попытался вставить ключи в замок зажигания. Мужчины стояли у двери и пытались их открыть. Вайзман описывает их как "стаю койотов, идущих на охоту". 31-летняя женщина рассказывает, что мужчины начали бить машину металлическими предметами, а один из нападавших ударил камнем женщину по лицу. Вайзман сломали нос в трех местах, разбили губу и выбили несколько зубов.

Спортсменка кричала и сигналила в машине. В какой-то момент ее услышали охранники казармы и разогнали банду мужчин. Женщина поделилась историей и фото с ужасающими последствиями удара камнем по ее лицу в соцсетях.

"Мне посчастливилось остаться в живых, потому что я действительно боялась худшего, когда оказалась в ловушке в собственной машине. Это безумие, что ты не можешь чувствовать себя в безопасности, даже сидя в машине", — рассказывает Соня Вайзман.

За последние 12 месяцев в австралийском регионе Дарвин наблюдается рост преступности. Согласно статистике полиции, количество насильственных нападений достигло наивысшего показателя за 15 лет.

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