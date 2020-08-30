Полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем". Глава полиции Киевщины Андрей Небытов опубликовал их фотографии и имена на cвоей странице в Facebook.

"Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы. Журналистам не составит проблемы установить, к каким группам относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность", — сообщил полицейский.

Источник: Telekritika

На данный момент, по словам Небытова, полиция устанавливает заказчиков этого поджога. По мнению правоохранителей, заказчики - это лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, полицией и журналистским сообществом.

Что известно на данный момент о поджоге: утром 8 августа журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что нашел на своем месте жительства вероятные следы "прослушки" - отверстие длиной 60 см, которое от потолка вело на чердак здания. Ткач рассказал, что ранее ему поступали угрозы из-за его журналистской деятельности. Представители Полиции после осмотра квартиры и чердака дома не нашли следов прослушивающих устройств, но досудебное расследование было начато.

11 августа Ткач подал жалобу на бездействие правоохранителей в отношении производства об "прослушке" в его доме.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль, на котором во время своих расследований передвигался журналист программы "Схемы". Возбуждено уголовное дело по статье "Поджог" .

26 августа полиция задержала уроженца Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы" и его сообщника. Двух других мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению, объявили в розыск.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под Киевом неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы".





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