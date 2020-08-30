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Дмитрий Симоненко
Полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге
автомобиля "Схем". Глава полиции Киевщины Андрей Небытов опубликовал их фотографии
и имена на cвоей странице в Facebook.
"Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной
преступной группы. Журналистам не составит проблемы установить, к каким группам
относились эти мужчины, в каких акциях они принимали участие и какие "СМИ"
очень активно освещали их деятельность", — сообщил полицейский.
Источник: Telekritika
Что известно на данный момент о поджоге: утром 8 августа
журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что нашел на своем месте
жительства вероятные следы "прослушки" - отверстие длиной 60 см, которое от
потолка вело на чердак здания. Ткач рассказал, что ранее ему поступали угрозы
из-за его журналистской деятельности. Представители Полиции после осмотра
квартиры и чердака дома не нашли следов прослушивающих устройств, но досудебное
расследование было начато.
11 августа Ткач подал жалобу на бездействие правоохранителей
в отношении производства об "прослушке" в его доме.
В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль, на
котором во время своих расследований передвигался журналист программы "Схемы".
Возбуждено уголовное дело по статье "Поджог" .
26 августа полиция задержала уроженца Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы" и его сообщника. Двух других мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению, объявили в розыск.
Ранее "Комментарии" писали о том, что под Киевом неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы".
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