Под Киевом сожгли автомобиль программы «Схемы»

Прошлой ночью сожгли автомобиль водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура. Происшествие произошло под домом водителя в Броварах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор украинской службы "Радио Свобода" Инна Кузнецова.



Фото: facebook.com/Natalie Sedletska

Позже автор и ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая рассказала подробности происшествия. Со слов очевидцев, перед возгоранием автомобиля раздался "холопок". До приезда пожарных огонь пытались потушить соседи Бориса Мазура. Также сообщается, что передняя часть авто выгорела очень быстро.

На месте события также была следственно-оперативная группа, которая обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Сотрудники полиции отправили этот материал на экспертизу. Также опросили соседей и оформили заявление. Теперь полиция в течение 24 часов должна определить квалификацию дела и внести его в Единый реестр досудебных расследований

По словам Седлецкой, около года назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей: их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. Также она рассказала, что этот автомобиль хорошо знают в широком кругу фигурантов материалов программы "Схемы".

"Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований", – написала Седлецкая.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минске милиция открыла огонь по населению, ранены два журналиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!