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В Минске милиция открыла огонь по населению: ранены два журналиста

Под вечер понедельника милиция начала стрелять

10 августа 2020, 21:28 comments923
Автор:

Владимир Лавский
В Минске милиция открыла огонь по населению: ранены два журналиста

На Кальварийской улице в Минске милиция начала использовать оружие, чтобы разогнать акции протеста. По состоянию на 21.15, среди раненных - два журналиста, сообщает издание "Наша Нива". 

По данным источника, на улице Кальварийской у торгового центра "Корона" милиционеры стреляли по журналистам. Одна пуля попала в  колено журналистке "Нашей Нивы" Натальи Любенской, вторая - зацепила одну из журналисток "TUT.by". Стоит отметить, что журналисты при этом стояли отдельной группой и лишь снимали акции протестов. При этом на них были специальные бейджики с надписью "Пресса". 

Как позже прокомментировали ситуацию муж Натальи Любенской, девушку ранили в колено резиновой пулей, сейчас она едет в больницу. 

Как ранее сообщали "Комментарии", сначала тремя залпами взорвалась первая светошумовая граната. Милиция по всему городу останавливает водителей, которые в движении продолжают сигналить и привлекать к себе внимание. По данным источника, во время столкновений с милицией ранение получила журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская. На данный момент люди прячутся от силовиком торговом центре "Корона". 

В другой части города в районе Грушевки на кадрах видно, как десятки людей убегают от милиции. Сейчас по всему городу слышны выстрелы.


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