Полиция на деоккупированных территориях задокументировала более 5 тысяч военных преступлений россиян

Правоохранители восстанавливают правопорядок на освобожденных от вражеских войск территориях Украины. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center, пишут "Комментарии".



На освобожденных территориях обнаружили более 1 100 погибших гражданских, в том числе и детей

"Стабилизационные мероприятия сейчас продолжаются в 665 населенных пунктах. Там проживает более четверти миллиона граждан. Уже возобновили работу 20 подразделений полиции, из которых 10 – в Харьковской области, 7 – в Херсонской области, 2 – в Донецкой области и 1 – в Николаевской", — сообщил Алексей Сергеев.

Начальник департамента Нацполиции добавил, что жители деоккупированных территорий могут в любое время суток обратиться в полицию на линию "102" и сообщить о происшествии или правонарушении.

"С начала деоккупационных мероприятий полиция в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях обнаружила тела 1 116 гражданских лиц, из них 31 – дети. В деоккупированных регионах этих областей следователи полиции задокументировали 5 398 военных преступлений. Абсолютное большинство из которых – 4088 – в Харьковской области, 609 – в Херсонской, 542 – в Николаевской и 88 – в Луганской области".

С начала полномасштабного вторжения страны-террористки на украинскую землю количество начатых уголовных производств по фактам совершения военнослужащими вооруженных сил РФ и их пособиями – более 53,7 тыс. Из них больше всего: по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) – 42,1 тыс., ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – 9,2 тыс., ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) – более 2,2 тыс.

По фактам сотрудничества со страной-агрессором 452 коллаборантам уже сообщено о подозрении, а 243 производства соответствующей категории направлены в суд.

Напомним, как писали "Комментарии", в Минобороны рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года.

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