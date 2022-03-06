Пограничники задерживают на границах уклоняющихся от мобилизации

На западных границах задерживают мужчин призывного возраста, пытающихся скрыться с территории страны. По состоянию на 6 марта, задержаны 74 совершеннолетних мужчины в возрасте до 60 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.



Задержанные пограничниками, фото Facebook

Задержание проводили украинские пограничники подразделений "Яблоновка", "Хижа" и "Солотвино" Мукачевского, сотрудники Тячевского РПП ГУНП в Закарпатской области, молдавские пограничники.

"Мужчины, граждане Украины, призывного возраста пытались вне пунктов пропуска пересечь государственную границу Украины. Во время патрулирования госграницы наряды задержали шестерых мужчин из разных уголков Украины – Киева, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска Кропивницкого и Закарпатья", — говорится в сообщении.

С беглецами военнослужащие Госпогранслужбы уже провели профилактически разъяснительную работу и проконтролируют их поход в военкомат.

Группу из 14 человек в границу везли двумя автомобилями жители Нижней Апши. Теперь их подозревают в преступлении, предусмотренном статьей 332 Уголовного кодекса "Незаконная переправка лиц через ГКУ". О действиях граждан поставлено в известность в Национальную полицию.

Нарушители правил пересечения кодона задержали в административном порядке по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", они переданы представителям Национальной полиции Украины.

Как сообщал портал, кафиры грабят людей на дорогах в Сумской области. Об этом сообщает в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Как он отмечает, отвечая на вопросы граждан, сегодня нельзя безопасно эвакуироваться из города Сумы или других городов области, как Ахтырка, Тростянец, Лебедин, и других сумских населенных пунктов. Потому что российские военнослужащие занимаются мародерством. Совершают грабеж, а бывает, что и стреляют в автомобиле мирных людей беженцев.

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