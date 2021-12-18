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Погибла на месте ДТП: в Николаевской области водитель насмерть сбил 31-летнюю женщину

После наезда авто еще и опрокинулось

18 декабря 2021, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
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На автостраде "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" 28-летний   водитель небольшого грузового авто, спеша к конечному пункту назначения, на участке пути внезапно наехал на 31-летнюю женщину-пешехода и смертельно травмировал ее. После аварии водитель допустил еще одну ошибку в управлении, выехав за пределы твердого покрытия автострады, где автомобиль опрокинулся.

Погибла на месте ДТП: в Николаевской области водитель насмерть сбил 31-летнюю женщину

В Николаевской области водитель насмерть сбил женщину ( фото ГУ Нацполиции в Николаевской области )

Об этом сообщает Нацполиция Николаевского региона.

Жительница Николаевской области, которой был только 31 год, получив тяжелые повреждения, погибла на месте дорожно-транспортного происшествия. У водителя грузовика существенных травм не было.

Представители следствия, побывавшие на месте аварии, открыли уголовное производство по правовой квалификации ч. 2 ст. 286 УКУ. Это — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть. Важно, что санкция этой уголовной статьи предусматривает длительное тюремное заключение, в частности до восьми лет заключения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Автокатастрофа в Николаеве: 15-летний парень насмерть сбил ребенка. В Николаеве под колеса машины, которой, по предварительной информации, управлял подросток, попала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области.

Сообщается, что у дома №20 по ул. Степной ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В то же время по дороге проезжала Славута, которой руководил 15-летний парень. Не успев затормозить, автомобиль сбил девочку. После случившегося машина скрылась с места преступления.

В Хмельницкой области на трассе произошло ДТП с тремя


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Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/slidchi-rozsliduyut-smertelnu-dtp-na-mikolajivshhini-de-pid-kolesami-vantazhivki-zaginula-zhinka/
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