Под Львов раскрыли подпольный табачный цех - СМИ

Во Львовской области раскрыли подпольный табачный цех. Об этом пишет издание УНИАН.

Сигареты. Фото из открытых источников

Неподалёку от города Львов, в городе Пустомыты, сотрудники правоохранительных органов раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов.





В статье приводится мнение журналиста, который считает, что обилие контрафакта в стране происходит из-за высоких цен на табачную продукцию. Подделки пользуются спросом у пенсионеров и малоимущих граждан.

Автор подытожил, что проблема состоит не в том, что "Цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить".









Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ обнаружили группу одесситов, создавших конвейер для производства поддельных сертификатов о вакцинации. В одесском медицинском заведении над фальсификацией работала группа из трех злоумышленников, которые в течение полугода изготовляли около 100 подделок ежемесячно. Имена граждан, воспользовавшихся их услугами, сейчас устанавливаются.

за яркими и привлекательными упаковками некоторых продуктов, лежащими на полках супермаркетов, может скрываться подделка, которую не так просто на первый взгляд распознать. На что должен в первую очередь обратить внимание покупатель, и какие продукты подделывают чаще всего? Чтобы разобраться в этом вопросе журналисты портала "Комментарии" обратились к исполнительному директору Союза потребителей Украины Максиму Несмиянову.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что

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