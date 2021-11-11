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Под Львов раскрыли подпольный табачный цех - СМИ

Преступники подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов

сегодня, 19:51
Автор:

Станислав Молчанов
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Во Львовской области раскрыли подпольный табачный цех. Об этом пишет издание УНИАН.

Под Львов раскрыли подпольный табачный цех - СМИ

Сигареты. Фото из открытых источников

Неподалёку от города Львов, в городе Пустомыты, сотрудники правоохранительных органов раскрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты известных украинских и мировых брендов.

Под Львов раскрыли подпольный табачный цех - СМИ - фото 2

В статье приводится мнение журналиста, который считает, что обилие контрафакта в стране происходит из-за высоких цен на табачную продукцию. Подделки пользуются спросом у пенсионеров и малоимущих граждан. 

Автор подытожил, что проблема состоит не в том, что "Цена на сигареты постоянно растет, а в том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить".

Под Львов раскрыли подпольный табачный цех - СМИ - фото 3


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ обнаружили группу одесситов, создавших конвейер для производства поддельных сертификатов о вакцинацииВ одесском медицинском заведении над фальсификацией работала группа из трех злоумышленников, которые в течение полугода изготовляли около 100 подделок ежемесячно. Имена граждан, воспользовавшихся их услугами, сейчас устанавливаются.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что за яркими и привлекательными упаковками некоторых продуктов, лежащими на полках супермаркетов, может скрываться подделка, которую не так просто на первый взгляд распознать. На что должен в первую очередь обратить внимание покупатель, и какие продукты подделывают чаще всего? Чтобы разобраться в этом вопросе журналисты портала "Комментарии" обратились к исполнительному директору Союза потребителей Украины Максиму Несмиянову.


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Источник: https://www.unian.net/society/podpolnyy-tabachnyy-ceh-nakryli-pod-lvovom-zhurnalist-novosti-ukrainy-11606569.html?_gl=1*1mb5xvd*_ga*MTM5MzU0MDYxNy4xNjI0NzMxNDU5*_ga_P6EEJX21DY*MTYzNjY0OTA2OS4xMy4xLjE2MzY2NDkwOTYuMzM.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNjY0OTA2OS4yNDguMS4
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