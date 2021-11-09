Фальсификат в супермаркетах: эксперт рассказал, какие продукты подделывают чаще всего

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Мокрик Анастасия
За яркими и привлекательными упаковками некоторых продуктов, лежащими на полках супермаркетов, может скрываться подделка, которую не так просто на первый взгляд распознать. На что должен в первую очередь обратить внимание покупатель, и какие продукты подделывают чаще всего? Чтобы разобраться в этом вопросе журналисты портала "Комментарии" обратились к исполнительному директору Союза потребителей Украины Максиму Несмиянову.
Как распознать поддельные продукты в магазинах: фото - Pixabay
Эксперт рассказал, что в связи с инфляцией и со стремительным подорожанием всего, у производителей есть три пути решения проблемы: поднять цены, уменьшить объем товара или делать фальсификат. И, к сожалению, многие пойдут по третьему пути. Объемы подделок будут расти. И в этом у фальсификаторов – светлое будущее, у покупателей — темное.
Первый фактор, который говорит о подделке, это цена
К примеру, ценна на 200 грамм сливочного масла никак не может составлять 21 гривну, поскольку это слишком низко – ведь еще есть 20% НДС, налог на прибыль и т.д. Стоимость колбасы высшего сорта не может составлять 86-100 гривен за килограмм. Скорее всего, перед вами в лучшем случае, 2-й сорт колбасы. Или вообще в этой колбасе содержится мясосодержащий продукт.
Что касается сыров, ценник в 180-200 гривен возможен лишь по акции. И это касается только определенных сортов. Если вы видите перед собой цену ниже, скорее всего, это не сыр. Без акции в среднем сыр стоит от 250-300 грн за кг.
В список продуктов, которые наиболее часто подделывают, также входит оливковое масло. В магазинах сейчас появились металлические цилиндры с якобы оливковым маслом Extra Virgin по 120-130 грн за литр. По словам эксперта, это 100%-ая подделка.
В Украине не останавливают работу заводов по производству подделок
Украинцам все чаще будут продавать колбасу первого или второго, выдавая ее за высший сорт, а под видом сыра будут продавать сырный продукт. Эксперт отмечает, что заводы по производству поделок не останавливают.
Максим Несмиянов также подчеркнул, что людей не травят каким-то непонятным продуктом, а просто перефасовывают маргарин и продают под видом масла. А люди, в свою очередь, покупают, поскольку цена низкая. Цена вопроса на рынке – 35 грн (200 г), а в Интернете они покупают продукт, из которого делают "масло" по 15 грн.
Подделывают практически все продукты, использую ужасные консерванты
В списке продуктов, которые подделывают и выдают за "оригинал" может оказаться всё что угодно. По словам эксперта, подделывают даже томатную пасту, в которой точно не таков процент томатов, как заявлено. При этом используют ужасные консерванты.
Жаловаться на некачественные продукты можно в Госпродпотребслужбу.
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