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Почему житель Винницкой области сжег живьем человека, который передвигался на костылях

Огненная месть родственнику: подозреваемый выдавал событие за несчастный случай

сегодня, 21:50
Автор:

Козлова Альбіна








Молодой парень совершил циничное преступление и пытался выдать пожар в доме родственника за несчастный случай. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Почему житель Винницкой области сжег живьем человека, который передвигался на костылях

Парень поджег родственника за обиду, фото Нацполиции

Как сообщается, 25-летний подозреваемый поссорился с родственником через бытовые вопросы. Родственник сказал в ходе ссоры то, что не понравилось задержанному. Тогда молодой человек решил жестоко отомстить. Не долго думая подозреваемый прихватил с собой канистру с бензином и спички и вернулся в дом обидчика.

Сообщается, что молодой человек караулил под домом и ждал когда хозяин уснет. Затем парень зашел в комнату, облил спящего бензином и поджег.

Пожар в селе Дубовец заметили односельчане и вызвали пожарных. После тушения огня было обнаружено в кровати труп погибшего. Известно, что в огне погиб 56-летний местный житель, который имел инвалидность и передвигался с помощью костылей. Происшествие случилось 11 сентября.

Следователи уголовного розыска в ходе изучения места происшествия и причин трагедии, а также опираясь на выводы экспертов, выяснили, что смерть мужчины — это умышленное убийство. Ведь у кровати в комнате поджигатель так же оставил канистру из-под бензина.

По словам задержанного 25-летнего ранее судимого парня, родственники сначала распивали алкогольные напитки, а потом поссорились. Сначала парень говорил, что это несчастный случай, мол, наверное родственник курил в кровати, но потом признался, его задержали полицейские.

Следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Парню инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Подозреваемый ранее отбывал наказание за кражи. Незадолго до убийства он освободился из мест лишения свободы. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторых украинцев за решеткой кормить будут принудительно.



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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-zatrimala-zlovmisnika-yakij-zhivczem-spaliv-u-budinku-rodicha/?fbclid=IwAR0qBSgaUKb9Z2oFoSnWbDjH3HtZmsu9WWaegIqJO_1ulHub8Z7pSBscfiI
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