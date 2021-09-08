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Главная Новости Общество Криминал Опрошено более 180 человек: Нацполиция дала пресс-конференцию по расследованию смерти мэра Кривого Рога
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Опрошено более 180 человек: Нацполиция дала пресс-конференцию по расследованию смерти мэра Кривого Рога

Единственный выстрел с близкого расстояния был роковым для погибшего

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна








Как проходит расследование обстоятельств смерти мэра Кривого Рога рассказали офицеры Нацполиции на брифинге 7 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Опрошено более 180 человек: Нацполиция дала пресс-конференцию по расследованию смерти мэра Кривого Рога

Сейчас следствие проверяет две версии, фото из открытых источников

Следствие опровергло версию об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства. Осталась главной версия о самоубийстве и доведении до самоубийства.

Правоохранители считают, что причинами суицида могут быть проблемы в личной жизни и профессиональной деятельности.

По словам начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Олега Слипчука, полицейские проверили записи видеокамер в доме и снаружи на других зданиях и не обнаружили никого постороннего в доме мэра в ночь перед событием. Записи с камер отправлены на экспертизу, которая должна установить нет ли на них монтажа.

Выстрел произошел около 6:45 — такой вывод сделан на основе собранных фактов и показаний свидетелей.

В рамках производства уже опрошено более 180 человек. Как проинформировал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Украины Николай Батюк, анализ крови погибшего не показал наличия алкоголя или наркотиков. Экспертиза установила, что умер мужчина от одного выстрела с близкого расстояния. В результате сквозного огнестрельного ранения от пули диаметром 7,5 мм повреждено сердце, легкие и ребра.

Некоторые экспертизы по делу продолжаются. Известно, что был проведен следственный эксперимент, чтобы доказать или опровергнуть версию убийства. Учитывая допросы, розыскные действия и эксперимент следствие отбросило версию об убийстве.

Сейчас следователи провели обыски у лиц, которые по мнению полиции знают или могут знать о доведении до самоубийства или суициде. Изъятые телефоны, компьютеры, флеш-носители переданы на экспертизы.

Как сообщал портал "Комментарии", министр внутренних дел рассказал об одной из возможных причин смерти мэра Кривого Рога.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/osnovnimi-versiyami-zagibeli-krivorizkogo-miskogo-golovi-je-samogubstvo-ta-dovedennya-do-samogubstva-nacpoliciya
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