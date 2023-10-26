Обнажилась и хотела сесть на лицо: в Киевской области суд оштрафовал женщину за нападение на незнакомку

В Киевской области женщина напала на незнакомку, избила ее и пыталась сесть половыми органами на ее лицо. Суд оштрафовал женщину за хулиганство, и вынес приговор уплатить штраф 17 тыс. гривен.



Суд оштрафовал женщину за грубое нарушение общественного порядка. Фото из открытых источников

Случай произошел 22 июня около 21 часа вечера на территории стадиона Броварского лицея № 9. Как отмечается в приговоре Броварского районного суда Киевской области женщина из окна дома увидела своего мужа, который спорил и стал толкаться с другим мужчиной, рядом с которым стояла еще одна женщина.

Именно к этой одинокой женщине подошла хулиганка "схватила рукой за волосы и потянула на себя", в результате чего потерпевшая упала на спину. Далее женщина ударила лежащую дважды кулаком по лицу и, как говорится в судебном приговоре с "исключительным цинизмом… бесстыдством продемонстрировала половые органы".

"Сидя сверху подняла свою юбку и отвела свое нижнее белье в сторону, после чего начала демонстрировать свои половые органы потерпевшей и пыталась прикоснуться половыми органами к лицу последней", — говорится в Броварском суде Киевской области.

Броварской районный суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство с грубым нарушением общественного порядка с дерзостью и цинизмом. Как следствие женщина должна заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен).





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что невероятно жестокий случай произошел в Чехии, где мужчина из Украины взорвал петарду в области половых органов женщины.

Также "Комментарии" писали о муже, который в прямом эфире застрелил бывшую жену. Убийцей оказался известный блоггер, который все снял на камеру, а затем публиковал эфиры во время бегства от полиции.