Новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях

По его словам, в настоящее время известно, что в Буче убиты и замучены более 300 мирных жителей. В области уже обнаружено более 800 тел, однако может быть больше. Замминистра говорит, что оккупанты убивали целые семьи в их домах — расстреливали или пытали до смерти.