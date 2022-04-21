Новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях

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Козлова Альбіна
фото Офиса генпрокурора
Украинские прокуроры и полицейские, документирующие преступления россиян на деоккупированных территориях, выявляют новые факты зверств российских военных. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, в настоящее время известно, что в Буче убиты и замучены более 300 мирных жителей. В области уже обнаружено более 800 тел, однако может быть больше. Замминистра говорит, что оккупанты убивали целые семьи в их домах — расстреливали или пытали до смерти.
Правоохранители эксгумируют тела похороненных, проводят экспертизы, устанавливают личности убитых, документируют и открывают уголовные производства против мародеров, коллаборантов, разминируют территории. Полиция также документирует материальный ущерб от действий оккупантов, в области работает 150 следственно-оперативных групп с криминалистами.
Продолжаются зачистки территорий от боеприпасов и документация преступлений в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах.
С 8 апреля в Киевской области полицейские приняли более 600 заявлений о похищении имущества, зафиксировали более 1400 фактов полностью разрушенных домов и почти 5000 фактов повреждения недвижимости.
На 21 апреля зафиксировано по фактам нарушения законов войны ст. 438 Уголовного кодекса Украины – 7435 дел. В результате обстрелов со стороны россии погибли 208 украинских детей, ранены 376.
Кроме того, Енин сообщил, что доверие населения к полицейским возросло. В структурах Министерства внутренних дел работают более 300 тысяч человек и 99% сотрудников остаются верны Украине и своей присяге. Полицейские работают в других регионах, документируя преступления оккупантов, ущерб от обстрелов, оказывают медицинскую помощь населению, участвуют в эвакуации, развозят гуманитарную помощь и лекарства, воюют вместе с ВСУ.
Как сообщал портал "Комментарии", у врага нет сил и средств выиграть битву на Донбассе.
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