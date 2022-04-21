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Новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях

В Киевской области продолжаются работы по документированию убийств людей оккупантами

сегодня, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Новые факты зверств оккупантов: в Нацполиции рассказали о работе на деоккупированных территориях

фото Офиса генпрокурора

Украинские прокуроры и полицейские, документирующие преступления россиян на деоккупированных территориях, выявляют новые факты зверств российских военных. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, в настоящее время известно, что в Буче убиты и замучены более 300 мирных жителей. В области уже обнаружено более 800 тел, однако может быть больше. Замминистра говорит, что оккупанты убивали целые семьи в их домах — расстреливали или пытали до смерти.

Правоохранители эксгумируют тела похороненных, проводят экспертизы, устанавливают личности убитых, документируют и открывают уголовные производства против мародеров, коллаборантов, разминируют территории. Полиция также документирует материальный ущерб от действий оккупантов, в области работает 150 следственно-оперативных групп с криминалистами.

Продолжаются зачистки территорий от боеприпасов и документация преступлений в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах.

С 8 апреля в Киевской области полицейские приняли более 600 заявлений о похищении имущества, зафиксировали более 1400 фактов полностью разрушенных домов и почти 5000 фактов повреждения недвижимости.

На 21 апреля зафиксировано по фактам нарушения законов войны ст. 438 Уголовного кодекса Украины – 7435 дел. В результате обстрелов со стороны россии погибли 208 украинских детей, ранены 376.

Кроме того, Енин сообщил, что доверие населения к полицейским возросло. В структурах Министерства внутренних дел работают более 300 тысяч человек и 99% сотрудников остаются верны Украине и своей присяге. Полицейские работают в других регионах, документируя преступления оккупантов, ущерб от обстрелов, оказывают медицинскую помощь населению, участвуют в эвакуации, развозят гуманитарную помощь и лекарства, воюют вместе с ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", у врага нет сил и средств выиграть битву на Донбассе.


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/354770296678626
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