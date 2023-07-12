Гражданка России причастна к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", утверждается в совместном расследовании немецких телеканалов RTL и NTV. Компания россиянки арендовала в Польше лодку, которая использовалась для диверсий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NTV.

Новая зацепка по делу подрыва "Северного потока". Фото из открытых источников

Пока остается неизвестным, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток". Немецкие следователи обнаружили парусную яхту "Андромеда". На этом судне были обнаружены остатки взрывчатки и по предварительным данным спецкоманда из Украины использовала яхту для подрыва трубопроводов, а лодку арендовало туристическое агентство из Варшавы, которое, как утверждается, принадлежит нескольким украинцам.

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Однако расследования RTL и NTV указывают, что одна из женщин, указанная в документах, оказалась россиянкой. Название компании, арендовавшей судно "Feeria Lwowa" и на ее сайте указано, что она выступает за "абсолютную прозрачность и уважение к обычаям". Однако оказалось, что на сайте отзывы клиентов фальшивые, а фотографии взяты из интернета. Этой фирмой владеют две женщины Наталья и Диана, последняя имеет 95% компании.

Как показали расследование RTL и NTV в подъемниках из коммерческого реестра "Feeria Lwowa" указан адрес в Керчи — это украинский город, который был оккупирован Россией с 2014 года. Оказалось, что у женщины есть российский паспорт, а последние фото в ее соцсетях были выложены в июне, где она позирует перед футбольным стадионом в Краснодаре. Политик ХДС Родерих Кизеветтер объясняет, что женщина не могла бы безопасно и свободно передвигаться по России, если бы действовала против этой страны. RTL связалась с женщиной и подтвердила, что находится в России, кроме того, она несколько раз была членом избирательной комиссии в оккупированном Крыму.

По мнению политика ХДС Кизеветтера, новые открытия должны иметь прямые последствия для немецких следователей по взрывам на "Северном потоке".

"Я надеюсь, что генеральный прокурор проведет расследование по этим направлениям. Это нужно решать юридически", — сказал он. Родерих Кизеветтер.

Издание NTV взяло комментарии у экспертов по безопасности ХДС, заявивших, что "Россия причастна к этой атаке".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве "Северного потока".

Также "Комментарии" писали о прокуроре Швеции, который очертил подозреваемых в диверсии на Nord Stream.