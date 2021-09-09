Не первая коррупционная схема на химзаводе: что нового обнаружили следователи НАБУ

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Козлова Альбіна
Следствие продолжит изучать деятельность завода, фото из открытых источников
На предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" следователи обнаружили новую коррупционную схему. Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Такая коррупционная схема стала второй, ведь НАБУ в 2017 году уже направили в суд дело, где подозреваемым был коммерческий директор завода. Тогда сумма убытков предприятию была меньше — 7 миллионов гривен. После одного громкого расследования обнаружили новую коррупцию.Следователи НАБУ исследовали деятельность предприятия других периодов и нашли большие суммы злоупотреблений.
9 сентября о подозрении объявлено генеральному директору завода. Руководителя предприятия подозревают в том, что из-за его злоупотребления служебным положением завод недополучил миллионы гривен доходов. Речь идет о 43 млн 300 тысячах гривен. Правовая квалификация — совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.
По материалам следствия, гендиректор, коммерческий директор завода, руководители двух частных фирм решили реализовать коррупционную схему эксклюзивной реализации товаров, производимых заводом.
Товары, а именно взрывчатые вещества, продавались через компании-посредницы по ценам, на 30% выше, чем закупочные цены на заводе. Взрывчатку для горно-обогатительных комбинатов поставляли напрямую от завода без ресурсов посредников.
Работники завода отказывались напрямую заключать договора с покупателями и рекомендовали делать это через посредников. Также открыто еще ряд производств по фактам других злоупотреблений должностных лиц завода. Директорам компаний-посредниц сообщено о подозрении в августе 2021 года.
Как сообщал портал "Комментарии", судьбу чиновника, который хотел заработать 400 тысяч долларов, будет решать суд.
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