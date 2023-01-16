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Наживались на военных: Ликвидировали масштабную схему хищения продуктов

Силовики изъяли немалую сумму денег, черную бухгалтерию и пищевые продукты, которые дельцы подготовили для продажи

сегодня, 15:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Правоохранители задержали дельцов, которые пытаются нечестно заработать на закупках для Вооруженных Сил Украины, несмотря на масштабную войну. Государственное бюро расследований (ДБР) продолжает системную работу по выявлению и блокированию разнообразных сделок, по которым сладострастные предприниматели пытаются нажиться, пишут "Комментарии".

Наживались на военных: Ликвидировали масштабную схему хищения продуктов

ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных. Фото ГБР

ДБРовцы, полицейские и контрразведчики СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. Одно из частных предприятий осуществляло поставку пищевых продуктов в более чем 45 военных формирований. Только за полгода войны оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд грн.

В документах предприниматели фиксировали одно количество продуктов, а военным присылали совсем другие объемы. Остатки товаров перепродавали через сеть посредников.

В ходе масштабной спецоперации силовики провели почти 70 обысков. В результате изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции общим весом более 7 тонн. Вся она была готова к сбыту. Нашли и практически 4 млн грн в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Как информируют в пресс-службе СБУ, изъятые продукты передадут военным. А с целью возмещения ущерба у злоумышленников изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили ворованные продукты, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Одному из представителей фирмы уже и сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением – ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.

Как писали "Комментарии" ранее, правоохранители разоблачили бывшего народного депутата экс-депутата Валерия Горбатова, а ранее руководителем Совета министров АР Крым.



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