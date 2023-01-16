Наживались на военных: Ликвидировали масштабную схему хищения продуктов

Правоохранители задержали дельцов, которые пытаются нечестно заработать на закупках для Вооруженных Сил Украины, несмотря на масштабную войну. Государственное бюро расследований (ДБР) продолжает системную работу по выявлению и блокированию разнообразных сделок, по которым сладострастные предприниматели пытаются нажиться, пишут "Комментарии".



ДБР блокировало схему масштабного хищения продуктов для военных. Фото ГБР

ДБРовцы, полицейские и контрразведчики СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. Одно из частных предприятий осуществляло поставку пищевых продуктов в более чем 45 военных формирований. Только за полгода войны оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд грн.

В документах предприниматели фиксировали одно количество продуктов, а военным присылали совсем другие объемы. Остатки товаров перепродавали через сеть посредников.

В ходе масштабной спецоперации силовики провели почти 70 обысков. В результате изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции общим весом более 7 тонн. Вся она была готова к сбыту. Нашли и практически 4 млн грн в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

Как информируют в пресс-службе СБУ, изъятые продукты передадут военным. А с целью возмещения ущерба у злоумышленников изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили ворованные продукты, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Одному из представителей фирмы уже и сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением – ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим фигурантам.

Как писали "Комментарии" ранее, правоохранители разоблачили бывшего народного депутата экс-депутата Валерия Горбатова, а ранее руководителем Совета министров АР Крым.



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