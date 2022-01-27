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Нардеп прокомментировал гибель военных в Днепре и рассказал, какие меры стоит предпринять

Гетманцев подчеркнул, что с военными нужно проводить психологическую работу, комментируя трагедию в Днепре

сегодня, 11:02
Автор:

Козлова Альбіна
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Утром 27 января в Днепре военный открыл огонь из автомата по военнослужащим. От огнестрельных ранений на месте скончались пять человек, из которых один гражданский. Еще пять человек с ранами госпитализированы в медицинские заведения. В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что по факту начато уголовное производство по пункту 1 и пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Сейчас уже задержан мужчина, вероятно стрелявший в военных.

Нардеп прокомментировал гибель военных в Днепре и рассказал, какие меры стоит предпринять

Задержали возможного подозреваемого в убийстве военнослужащих, фото ГБР

Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что создавать временную следственную комиссию для расследования трагедии депутаты не будут. Об этом известно из брифинга в стенах Верховной Рады.

"ВСК не будем создавать, потому что это точно не вопрос про политику. Это вопрос о том, чтобы сделать верные выводы и привлечь к ответственности виновного", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, политик выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что это огромная трагедия.

"Какие бы ни были мотивы, это ужасное преступление, ужасная трагедия. Если человек психически здоров, то мы должны максимально жесткую уголовно-правовую оценку дать такому деянию и принять меры, чтобы такое не повторялось. К сожалению, такие инциденты случаются в любой армии мира. Надо провести работу с руководящим составом и работу по подготовке и содержанию бойцов, психологическую работу с ними", — добавил депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", в Днепре военный расстрелял десять человек. Известно, что вероятный подозреваемый в этом преступлении родом из Одесской области и служит в Национальной гвардии. Следственные действия продолжаются, на месте трагедии работают криминалисты. О подозрении никому еще не сообщили.



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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/369952451638447
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