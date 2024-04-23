Нацгвардиец, расстрелявший пять человек, получил приговор суда

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Slava Kot
Нацгвардеец Артемий Рябчук 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре убил пятерых человек и еще пятерых ранил. Как сообщает Офис генпрокурора, суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы.
Нацгвардеец Артемий Рябчук. Фото из открытых источников
Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона вынесла приговор солдату-срочнику Нацгвардии Украины Артемию Рябчуку.
В ходе следствия установили, что во время выдачи оружия на заводе "Южмаш", где Рябчук был включен в состав охранявшей территорию государственного предприятия стражи, нацгвардеец начал внезапно стрелять. Кроме того, попавшее в сеть видео показывает, что мужчина возвращался и добивал раненых.
В результате стрельбы четверо нацгвардейцев и одна гражданская работница завода погибли на месте. Еще пять сослужащих получили ранения. После инцидента Артемий Рябчук скрылся с места стрельбы с оружием. Вскоре его задержали правоохранители органы, а в суде Артемий Рябчук полностью признал свою вину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии, которое чаще всего используют серийные убийцы.
Также "Комментарии" писали о 10 самых криминальных городах Восточной Европы. Лидерство возглавил город Днепр.
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