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Нацгвардиец, расстрелявший пять человек, получил приговор суда

Специализированная прокуратура в сфере обороны приговорила нацгвардейца Артемия Рябчука к пожизненному заключению за убийство пяти человек.

23 апреля 2024, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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Нацгвардеец Артемий Рябчук 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре убил пятерых человек и еще пятерых ранил. Как сообщает Офис генпрокурора, суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы.

Нацгвардиец, расстрелявший пять человек, получил приговор суда

Нацгвардеец Артемий Рябчук. Фото из открытых источников

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона вынесла приговор солдату-срочнику Нацгвардии Украины Артемию Рябчуку.

"Суд признал его виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил стражи службы и незаконном обращении с оружием. Нацгвардейцу назначено наказание — пожизненное лишение свободы", — говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

В ходе следствия установили, что во время выдачи оружия на заводе "Южмаш", где Рябчук был включен в состав охранявшей территорию государственного предприятия стражи, нацгвардеец начал внезапно стрелять. Кроме того, попавшее в сеть видео показывает, что мужчина возвращался и добивал раненых.

В результате стрельбы четверо нацгвардейцев и одна гражданская работница завода погибли на месте. Еще пять сослужащих получили ранения. После инцидента Артемий Рябчук скрылся с места стрельбы с оружием. Вскоре его задержали правоохранители органы, а в суде Артемий Рябчук полностью признал свою вину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии, которое чаще всего используют серийные убийцы.

Также "Комментарии" писали о 10 самых криминальных городах Восточной Европы. Лидерство возглавил город Днепр.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/dovicne-pozbavlennya-voli-otrimav-nacgvardijec-yakii-rozstrilyav-svoyix-spivsluzbovciv-na-zavodi-pivdenmas-u-dnipri
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